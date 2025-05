Dopo la vittoria della Liga, Olmo, Pedri, Iñigo ed Eric Garcia vanno in bici a trovare Ferran in ospedale e dedicano il titolo al dottor Miñarro.

Giorgio Abbratozzato 16 maggio - 12:20

Il Barça ha conquistato la Liga in una stagione piena di emozioni, riscatto e giovani protagonisti. Dopo mesi complicati tra infortuni, critiche e difficoltà extra-campo, la squadra di Flick ha alzato il trofeo con orgoglio e grinta. E tra le tante immagini di festa, ce n’è una che ha conquistato tutti per spontaneità e cuore con i giocatori fotografati per la città in biciletta.

I giocatori del Barça in bicicletta all’ospedale per Ferran — Dopo il fischio finale e le celebrazioni nello spogliatoio, Dani Olmo, Pedri, Iñigo Martínez ed Eric Garcia hanno deciso di festeggiare in modo speciale. I quattro giocatori si sono lanciati in una simpatica pedalata notturna in bicicletta per le strade di Barcellona grazie al servizio pubblico Bicing, direzione: ospedale. Lì era ricoverato Ferran Torres, operato d’urgenza per appendicite. Un gesto semplice ma fortissimo, che racconta lo spirito del gruppo e il legame umano che unisce questi giocatori anche fuori dal campo.

Un pensiero per il dottor Miñarro — Nel video condiviso da Dani Olmo sui social, non è mancato un tocco di emozione. Il fantasista ha dedicato la vittoria anche al dottor Carles Miñarro, medico del club scomparso l’8 marzo scorso, poche ore prima di Barça-Osasuna. Olmo e la sua famiglia avevano un legame personale con il medico, e il suo ricordo è rimasto vivo durante questa cavalcata trionfale. “Va per te, Carles. Siamo campioni della Liga!”, ha scritto Olmo. Un modo sincero e sentito per onorare chi ha fatto parte della famiglia blaugrana anche lontano dai riflettori.