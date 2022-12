Barça-Espanyol, un derby da 95.877 posti 

Il derby di sabato 31 dicembre allo Spotify Camp Nou sarà il primo match che si giocherà nel mega-stadio di Barcellona dopo il completamento della prima fase della demolizione parziale della terza tribuna della curva Sud che è stata effettuata durante lo stop della competizione per la Coppa del Mondo. Ciò ha un impatto diretto sulla capienza dello stadio blaugrana con un totale di 95.877 posti a disposizione per Barça-Espanyol.

Grazie alla sospensione della Liga, il Barcellona ha accelerato i lavori di ristrutturazione: la Porta Sud sarà il punto di ingresso di tutte le telecomunicazioni del futuro stadio e dove verranno realizzate tutte le soluzioni tecnologiche, che faciliterà la continuità del grosso dei lavori per la prossima stagione. I lavori stanno interessando 3.362 posti della curva Sud, prevalentemente di terzo grado, che scompariranno, di cui 3.182 corrispondono a soci e soci che hanno aderito, che sono stati ricollocati in zone assimilate o a cui è stata offerta una temporanea moratoria nel pagamento dell'abbonamento.

I lavori per la demolizione sono stati distribuiti in tre fasi. Il primo, nell'ambito del lavoro preliminare che è stato svolto dallo scorso 1 settembre e fino alla finestra dei Mondiali. Già in una seconda fase si affronterà la demolizione parziale della terza tribuna, che comporterà principalmente la rimozione della struttura principale e, infine, saranno abilitate nuove scale e vie di evacuazione per ripristinare la fruizione delle sedi della prima e seconde tribune che non vengono interessate dai lavori, garantendo così la massima sicurezza a tutti i tifosi.