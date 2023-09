Barça, l’agente Minguella: “Ho negoziato per Maradona con una pistola sul tavolo”

L’odissea che Josep María Minguella, storico agente di calcio, ha affrontato per far uscire Diego dal calcio argentino e portarlo in Europa. Le pressioni dei militari, il periodo trascorso al Boca e la cifra record per il trasferimento…

“Ho scoperto Diego molto giovane e quasi per caso. Era così bravo che lo offrii subito al Barcellona”. La frase è di Josep María Minguella, storico agente di calcio che ha vissuto una vera e propria odissea per portare Maradona dal calcio argentino in Europa. Il suo debutto nella squadra blaugrana avvenne 41 anni fa, il 4 settembre 1982.

La storia del trasferimento di Maradona al Barcellona

Nel 1977 arrivò nel Paese per assistere alle partite dell'Argentinos Juniors. Voleva tenere d’occhio un’ala destra di nome Jorge Pérez, ma fu subito ipnotizzato dal gioco virtuoso del giocatore nato a Villa Fiorito. “Poi – ha raccontato Minguella alla BBC Mundo qualche tempo fa – dalla panchina arrivò questo ragazzo con un fisico incredibile, con dei pantaloncini che sembravano da spiaggia e con tanti capelli. Mi sono innamorato del modo in cui toccava la palla, del modo in cui si muoveva. Mi innamorai del calciatore Maradona e io, da sempre tifoso del Barcellona, capii che dovevo portarlo a tutti i costi”.

Nonostante le sue intenzioni, per la dirigenza blaugrana era troppo giovane e solo nel 1980 iniziarono le trattative per ingaggiarlo. “Tutto era vincolato”, osserva l'agente spagnolo. Anche un’amichevole a Barcellona e una visita del presidente, José Luis Núñez, a una partita della nazionale argentina.

Tuttavia, 15 o 20 giorni dopo, il telefono di Minguella squillò. Era Julio Humberto Grondona, allora presidente dell’AFA, la Federcalcio argentina. “Mi disse che c’erano problemi con il trasferimento e che dovevo tornare in Argentina per incontrare il Ministro della Previdenza Sociale, l’Ammiraglio Lacoste, che aveva ottenuto l’incarico per il suo buon lavoro di organizzazione della Coppa del Mondo del '78”, ha raccontato.

Era un periodo di dittatura e di paura diffusa. I militari non erano interessati a che Maradona lasciasse la loro terra fino a dopo Spagna 1982. “Ora non possono ingaggiarlo. Abbiamo bisogno di lui per la sua Coppa del Mondo”. La squadra di Menotti arrivò ai Mondiali da campione e dovette difendere il titolo. Il numero 10, una questione di stato.

Nel bel mezzo del braccio di ferro, l'Argentinos Juniors presta El Pibe de Oro al Boca per due stagioni, in modo che potesse continuare a giocare nel campionato locale da protagonista. Al termine del prestito, Minguella tornò a Buenos Aires per riattivare l’interesse del Barcellona e incontrò il nuovo presidente dell’Argentinos, il commissario Domingo Tesone, che aveva sostituito Próspero Consoli.

Al tavolo di un ristorante della capitale si è svolto questo dialogo che potrebbe tranquillamente far parte della sceneggiatura di un film di gangster.

“Spero che non vi dispiaccia se lascio la mia pistola sul tavolo. Non per niente, ma è pesante e scomoda da portare”, dice Tesone. “Amico, se non si accende da sola, per me va bene”, risponde Miguella, con un groppo in gola.

Fu così che venne siglato l’arrivo di Maradona al Barcellona, in un accordo ufficializzato il 4 giugno 1982. Avrebbe potuto acquistarlo per 100.000 dollari nel 1977, ma decise di aspettare che decollasse nel calcio e, quattro stagioni dopo, pagò circa 1,2 miliardi di pesetas (7,2 milioni di euro), una cifra record per l’epoca nel mercato del Vecchio Continente. “È stato il primo grande ingaggio che ho fatto e anche il più lungo e complicato”, ha detto l'agente, che decenni dopo è tornato alla ribalta delle cronache per aver suggellato l’arrivo di un’altra stella argentina, Lionel Messi.

