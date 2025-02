Barça ancora sotto inchiesta: ombre sulla vendita dei palchi vip al Camp Nou

Secondo El Confidencial, Javier Tebas (attuale presidente de LaLiga) ha iniziato ad indagare e mettere in discussione la vendita dei palchi vip del Camp Nou. Nella dichiarazione di accusa presentata al Consiglio Superiore dello Sport, LaLiga ritiene che il pagamento di 28 milioni di euro che ha permesso al Barça di ottenere la registrazione in squadra di Dani Olmo, provenga dalla società Emirates New Era Visionary Group, fornitore di telecomunicazioni dei blaugrana dal novembre 2024, e pertanto denuncia la possibilità di possibili legami sospetti con il club.

L'acquisto di Dani Olmo sta rappresentando un vero e proprio caso in Spagna. Dopo il caos degli ultimi mesi, sembrava che tutto si fosse sistemato. L'apertura di questa indagine, invece, rimette tutto in discussione. Il Barcellona non aveva reso pubblici i nomi delle aziende che avevano acquistato i palchi, ma LaLiga ne è venuta a conoscenza, grazie alle informazioni fornite dal Consiglio Superiore dello Sport. Ad oggi, il Barça aveva dichiarato soltanto che gli investitori provenivano dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, i quali avevano accettato di versare 100 milioni di euro.

New Era Visionary Group e quella comunanza con il Barça Vision

La New Era Visionary Group si presenta sul proprio sito ufficiale come " l’operatore ufficiale delle telecomunicazioni del FC Barcelona” e si identifica come “un partner di fiducia per imprenditori e investitori nel settore dello sport e dell’intrattenimento, che comprende stadi, sale concerti, musei, gallerie e un’ampia gamma di complessi di intrattenimento“. Il modus operandi adottato dal Barça con questa società, a detta de La Liga, è molto simile a quello usato in precedenza dal club con il Barça Vision. Infatti, grazie alla vendita di quest'ultimo a due diverse società, il club catalano è riuscito a sbloccare 120 milioni da usare per il mercato. Sicuramente, verrà fatta luce per mettere la parola fine a questo caso.