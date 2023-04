Barcellona, 15 milioni su YouTube ed è subito Clasico: “Molti più del Real”

Comunicato ufficiale per il record di iscrizioni su YouTube e in cauda venenum. La stoccata del Barcellona: "Siamo molto più avanti del Real Madrid..."

Nonostante la stagione double face dei catalani - dominatori in Liga quanto meteore in Europa - i blaugrana hanno avuto modo di rifarsi sul mondo commerciale. La compagine iberica ha, infatti, raggiunto i 15 milioni di iscritti sul loro canale ufficiale Youtube. Il club è la terza realtà sportiva, dietro solamente all'NBA (20.2 milioni) e la FIFA (19.2 milioni).

L'avvenimento non è passato inosservato alla società la quale ha voluto ringraziare i fans con un comunicato: "L'FC Barcelona diventa il primo club sportivo al mondo a superare i 15 milioni di abbonati a YouTube. L'attenzione del club alla creazione di contenuti nativi e all'audience del canale ha incrementato la sua posizione di leader sulla piattaforma. Nella sua costante ricerca di stabilire parametri di riferimento per la creazione di contenuti digitali, il Barça è diventato il primo club sportivo al mondo a superare la soglia dei 15 milioni di abbonati su YouTube. Negli ultimi anni il club ha registrato una crescita inarrestabile sulla piattaforma, sia in termini di follower che di visualizzazioni. Nel mondo dello sport, solo l'NBA (20,2 milioni) e la FIFA (19,2 milioni) possono vantare un seguito su YouTube superiore a quello dell'FC Barcelona. Il Barça ha chiuso la stagione 2021/22 con 13,5 milioni di abbonati (1,6 milioni in più rispetto al 2020/21). Questo lunedì 24 aprile ha superato la soglia dei 15 milioni. Il 76% di questo pubblico ha un'età compresa tra i 13 e i 34 anni, numeri incrementati dall'attenzione del club per i contenuti nativi rivolti alla fascia più giovane della popolazione, utilizzando il linguaggio visivo con cui si identificano. Anziché limitarsi a fornire notizie, il club produce intrattenimento creativo con una personalità tutta sua, rivolgendosi alla Generazione Z, già pienamente abituata al consumo digitale".