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Barcellona, il retroscena su Alexander Hleb: “Si versò l’alcool nel Gatorade”

Barcellona, il retroscena su Alexander Hleb: “Si versò l’alcool nel Gatorade” - immagine 1
Albert Dalmau, ex giocatore del Barcellona che ha giocato al fianco del bielorusso, ha raccontato un curioso episodio avvenuto durante la preparazione estiva
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

I tifosi del Barcellona non avranno certo buoni ricordi di Alexander Hleb. L'ex centrocampista giocò con i blaugrana solo una stagione (2008-09) senza mai lasciare il segno. O meglio, ci riuscì fuori dal campo. Un suo ex compagno di squadra, Albert Dalmau, ha raccontato un episodio surreale accaduto durante la sua esperienza a Barcellona, che ha visto come protagonista il bielorusso in un'amichevole.

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BARCELLONA, SPAGNA - 9 DICEMBRE 2008: Alexander Hleb (a destra) del Barcellona si contende il pallone con Razvan Rat dello Shakhtar Donetsk durante la partita del Gruppo C di UEFA Champions League tra Barcellona e Shakhtar Donetsk allo stadio Camp Nou il 9 dicembre 2008 a Barcellona, ​​Spagna. Il Barcellona ha perso la partita per 3-2. (Foto di Jasper Juinen/Getty Images)

Barcellona, Albert Damau racconta un curioso retroscena su Hleb durante la tournee estiva

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Nonostante le grandi aspettative che circondavano il suo arrivo, la prestazione di Alexander Hleb al Barcellonasi rivelò deludente. Arrivato dall'Arsenal nell'estate del 2008, il bielorusso resto in Catalogna giusto una stagione dove vinse tutto scendendo in campo 36 volte tra campionato e coppe ma senza lasciare grandi ricordi. O almeno non alla tifoseria blaugrana.

Albert Dalmau, un altro ex giocatore del Barcellona che ha giocato al suo fianco durante il precampionato quando militava nella squadra riserve, ha raccontato di un curioso episodio. Con la partenza ormai imminente, il bielorusso decise che il modo migliore per godersi l'esperienza fosse quello di bere qualcosa in panchina durante una partita: "Sapeva che sarebbe partito entro due o tre giorni, e nella tipica bottiglia di Gatorade c'era il Gatorade, ma ci aggiunse anche un po' di alcool", ha ammesso Dalmau.

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A causa del suo scarso rendimento, Hleb fu ceduto in prestito allo Stoccarda, dove neanche lì riuscì ad avere fortuna. Una volta rientrato a Barcellona, fu ceduto nuovamente in prestito al Birmingham City e successivamente proseguì la sua carriera al Wolfsburg. In seguito la sua carriera vide un giro di club tra la sua patria e la Turchia. Una carriera che poteva essere ben più memorabile. Unica soddisfazione: aver giocato nel Barcellona più forte di sempre.

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