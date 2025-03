Barcellona-Benfica oltre il calcio: scontri tra tifosi e steward prima e dopo la partita

La partita tra Barcellona e Benfica preannunciava spettacolo e così è stato. Ma oltre allo show in campo, c'è stato anche un orrendo retroscena che ha coinvolto i tifosi delle due squadre. Vi erano già delle divergenze fra le due tifoserie e lo scontro era previsto. Per arginare qualsiasi possibile rappresaglia, è stata rafforzata la polizia all'interno dello stadio, ma non è bastato. Gli scontri sono avvenuti tra due gruppi avversari e hanno portato a diversi feriti. Alla fine della partita, i tifosi del Benfica hanno inveito contro gli steward dando vita ad un vero e proprio scontro. La furia dei tifosi del Benfica si è rivoltata contro i lavoratori all'interno dello stadio e hanno lanciato diversi oggetti contro di essi. Fortunatamente, alla fine, sono riusciti a fermarli e a mettere fine alla contesa.

Non solo Barcellona-Benfica...

Purtroppo, non è la prima ed ultima volta che accadono degli scontri tra due tifoserie. Questo è solo l'ultimo in ordine di tempo, ma quasi ogni settimana, si ha a che fare con problemi di questo tipo. Lo scontro tra due tifoserie, è da sempre una piaga del calcio, e nonostante non sia più come una volta, la situazione non sembra fermarsi, anzi. Alla luce di quest'ultimo episodio, ci sarebbero state delle discrepanze accorse nel match dei gironi. Da qui, l'odio tra le due tifoserie si è espanso, fino ad arrivare ai fatti di ieri. Ora, bisognerà attendere come agirà la Uefa e, se intenderà elargire una squalifica per i due club. Sicuramente, se così fosse, il Benfica dovrà scontarla la prossima stagione, mentre il Barcellona potrebbe dover fare a meno dei propri tifosi ai quarti di finale di Champions League