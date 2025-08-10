Cecs Fabregas e Sergi Roberto affrontano il loro passato in un'amichevole tutta da vivere. L'esperienza dei catalani contro una squadra sempre più in crescita e che quest'anno può mettere paura a chiunque.

Mattia Celio Redattore 10 agosto - 13:34

Questa sera Barcellona e Como scenderanno in campo per il 60° Trofeo Gamper. Per la squadra di Cecs Fabregas si tratta dell'ultima amichevole prima dell'esordio in Coppa Italia il prossimo sabato 16 agosto contro il Sudtirol. Partita che i blaugrana hanno fatto di tutto per disputarla al nuovo Camp Nou ma che alla fine si sono dovuti "accontentare" dell'Estadio Johan Cruyff (capienza di 6.000 spettatori). Fischio di inizio alle ore 21.

Come arriva il Barcellona: amichevoli positive ma il blocco mercato preoccupa — Conclusa la tournee in Asia con tre vittorie in altrettante partite, il Barcellona torna a casa con molte risposte positive da parte dei giocatori, soprattutto del giovane e nuovo numero 10 Lamine Yamal. Ma i blaugrana nelle ultime settimane hanno fatto parlare di se non tanto per i risultati in campo, quanto per la questione relativa al blocco mercato che, a pochi giorni dall'esordio in campionato, è tutto tranne che vicina alla sua conclusione.

Unica nota positiva è arrivata da Marc Andre Ter Stegen. L'estremo difensore, come ricordiamo, si era rifiutato di firmare l'autorizzazione necessaria al club per inviare alla Liga il referto medico relativo al suo intervento chirurgico. Di conseguenza, ha riavuto il suo posto in squadra, la fascia da capitano e i catalani hanno potuto tesserare il portiere Joan Garcia, arrivato dall'Espanyol. Barcellona che esordirà in Liga il prossima sabato contro il Mallorca.

Trofeo Gamper, come arriva il Como: i lariani vincono e convincono (veramente) — Quest'anno il Como può veramente dire la sua in campionato. Non solo per la grande campagna acquisti ma anche per i risultati in campo durante le amichevoli estive. La squadra di Cecs Fabregas ha sbaragliato nell'ordine Lille (3-2), Al-Ahli Saudi (3-1), Ajax (3-0) e Betis Siviglia (3-2). Stiamo parlando di avversari di buon livello contro le quali i lariani hanno dato grande prova di maturità e mandando, soprattutto, un chiaro segnale alle avversarie per la prossima stagione.

Una squadra composta da tanti giovani che, sotto la guida del tecnico spagnolo (ex Barcellona), non hanno paura di giocare contro avversari molto più esperti. Anzi, nelle sfide dell'estate hanno dimostrato di avere qualcosa in più senza mai montarsi la testa. Nico Paz è sicuramente il giovane più rappresentativo, tanto da finire sotto gli occhi delle big europee, ma anche l'esperienza di Sergi Robero (altro ex blaugrana) e l'exploit di Diao possono rappresentare armi a doppio taglio.

Probabili formazioni — BARCELLONA (4-2-3-1): García, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Valle; Baturina, Perrone, Nico Paz; Addai, Douvikas, Diao. Allenatore: Fabregas.

Barcellona-Como, dove vedere il Trofeo Gamper — Per chi questa sera volesse godersi lo spettacolo del Trofeo Gamper e per chi fosse veramente curioso di vedere cosa può fare questo Como in grande crescita contro una delle squadre che hanno fatto la storia del calcio ci sono due possibilità.

La partita non sarà visibile in diretta su alcuna emittente televisiva. Tuttavia, sarà possibile guardarla attraverso il sito e l'app di Como TV (reso gratuito lo scorso mercoledì), disponibile da telefono, tablet e computer, ma anche in tv qualora si sia in possesso di una smart tv che supporti il download dell'applicazione ufficiale. L'alternativa è il canale youtube ufficiale della squadra spagnola, dunque in tv e su ogni dispositivo con cui è possibile guardare (via app o sito) il servizio video.