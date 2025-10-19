Joan Laporta, oggi, all'assemblea generale dei soci, ha parlato ampiamente di diversi argomenti tra cui stadio, obiettivi e bilanci

Lorenzo Maria Napolitano 19 ottobre - 14:16

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato oggi durante l’assemblea generale dei soci, tracciando un bilancio fortemente positivo della situazione sportiva ed economica del club. Con toni orgogliosi e fiduciosi, Laporta ha rivendicato i risultati ottenuti dalla sua gestione e ha rilanciato la visione di un Barça solido, vincente e fedele alla propria identità.

“Stiamo molto meglio di quattro anni e mezzo fa. Ci sono affermazioni che mi sorprendono, si può migliorare tutto. Ma oggi stiamo molto meglio di quando siamo arrivati, chi non lo vede... mi viene in mente il detto ‘Non c'è più cieco di chi non vuole vedere’. Non abbiamo ascoltato i proclami apocalittici e abbiamo difeso il Barça contro tutti e tutto”, ha dichiarato Laporta aprendo il suo intervento.

Visualizza questo post su Instagram

Una stagione storica — Il presidente blaugrana ha definito la stagione 2024-2025 “storica”, ricordando il trionfo della squadra che ha conquistato il triplete in Spagna, dato che ha vinto campionato, Copa del Rey e Supercoppa. Non è arrivata la Champions League, ma davvero per un pelo. "Voglio dare tutti i riconoscimenti a Deco, Flick e il suo staff, al corpo medico — con menzione di Carlos Miñarro, che ci ha lasciato — e soprattutto agli artigiani: i giocatori. Abbiamo un eccezionale gruppo umano nello spogliatoio, con sintonia tra i giovani e i veterani. C’è armonia, competitività e un presente e futuro promettente".

Sul nuovo Spotify Camp Nou — Laporta non poteva esimersi dall'esprimere qualche pensiero anche sul nuovo stadio, e tutto ciò che il club sta facendo per cercare di riportare la squadra nella sua vera casa. “Il nuovo stadio sarà un gioiello architettonico, il migliore d’Europa. È il sogno collettivo del Barcellona e l’eredità per le future generazioni. Abbiamo avuto il coraggio di riattivare un progetto che era stato fermato, perché era assolutamente necessario per la redditività economica del club. Lo abbiamo fatto perché i soci devono vedere questo sogno diventare realtà, e anche viverlo. Il Barcellona ha di nuovo un’anima, una squadra e un progetto. Siamo vivi, più forti e uniti che mai", ha chiosato il Presidente.