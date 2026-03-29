Il presidente blaugrana non si è mai pentito della decisione di lasciare partite il fenomeno argentino. E da una parte i risultati gli danno ragione

Mattia Celio Redattore 29 marzo - 17:28

Nonostante siano passati ormai 5 anni dal triste addio, la questione Lionel Messi è sempre viva in casa Barcellona. Il giorno in cui la Pulga ha lasciato la squadra con la quale ha conquistato tutto è un momento che i tifosi blaugrana difficilmente dimenticheranno e ancora ci si domanda cosa abbia mai spinto la società a cedere il fenomeno argentino, se non il giocatore più forte di sempre della storia catalana. Sulla questione è intervenuto uno dei principali protagonisti: il presidente Joan Laporta.

Barcellona, Laporta e l'addio di Messi: "Ho preso la decisione giusta" — L'addio di Lionel Messi al Barcellonaè stato certamente un fulmine a ciel sereno non solo per i tifosi catalani ma anche per tutto il mondo del calcio. In 17 anni con la maglia blaugrana, fin dal giorno dell'esordio, la Pulga aveva dimostrato che sarebbe stato un campione ma pochi si sarebbero aspettati che sarebbe diventato il più grande di sempre nella storia del Barça.

Le sue giocate, le sue punizioni e soprattutto i suoi numeri galattici (672 reti in 778 presenze) hanno portato il club spagnolo ha vincere tutto e difficilmente si vedrà un altro giocatore dalle qualità simili. Dopo 5 anni da quel giorno molti ancora si domandano come sia potuto succedere. A questa domanda risponde colui che per i catalani è stato il vero responsabile dell'addio del numero 10, il presidente Joao Laporta.

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Intervenuto a El País, il presidente blaugrana ha ribadito di aver fatto bene a lasciare andare Messi a causa della situazione finanziaria della società: "Ho dovuto prendere una decisione e credo di aver preso quella giusta; i risultati parlano da soli - ha dichiarato - Siamo riusciti a risanare le finanze del club, abbiamo costruito una squadra competitiva ed era giunto il momento di un cambio generazionale. Leo era vicino alla fine della sua carriera e avevamo bisogno di costruire una nuova squadra".

Il sogno di tutti i tifosi del Barcellona era sicuramente quello di vedere Messi chiudere la carriera al Camp Nou e molti hanno sperato in un suo possibile ritorno quando sono iniziate a circolare le prime voci. Un sogno mai esistito nella mente di Laporta: "Mi sarebbe piaciuto costruire una nuova squadra con l'aiuto di Leo? Sì. Ci abbiamo provato, ma non è stato possibile."