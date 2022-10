Barcellona, Lewandowski chiede pazienza: “Ma qui sono felice”

Durante un'intervista concessa a La Vanguardia, l'attaccante polacco Robert Lewandowski ha chiarito che il Barcellona è in fase di ricostruzione e che, quindi, ha bisogno di tempo per raggiungere il suo livello migliore: "Il Barça dovrebbe essere negli ottavi di Champions League. Prima di venire al Barcellona ero già consapevole che la prima stagione poteva essere più dura di quanto sicuramente dovrebbe essere. Siamo in un processo di ricostruzione che richiede tempo, dobbiamo essere più pazienti. Ci stiamo evolvendo. Non mi aspettavo di arrivare e che tutto sia andato bene nella prima stagione. Insisto sul fatto che è un processo che richiede tempo e pazienza", ha detto.

L'attaccante ha anche inviato un messaggio allo staff tecnico e ai compagni e ha assicurato: "Dobbiamo affrontare alcune situazioni con più intelligenza, nel calcio a volte devi sapere come vincere e non come giocare per vincere, ed è quello che è successo. Ma queste cose ci rendono più forti per il futuro".