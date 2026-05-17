Pedri ha rinnovato il suo contratto. Non con il Barcellona questa volta, bensì con Adidas. Il centrocampista blaugrana, infatti, è ormai prossimo a continuare la sua collaborazione con il marchio sportivo tedesco, il cui nuovo contratto andrà oltre il 2030. Altri sponsor si erano fatti avanti per il numero 20 della Spagna ma alla fine Adidas ha nuovamente superato la concorrenza.

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Pedri con la maglia del Barcellona, qui nella sfida contro il Villarreal. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Barcellona, Pedri continua la sua avventura con...l'Adidas: il nuovo contratto multimilionario

Pedri

è vicinissimo a firmare un accordo multimilionario a lungo termine, valido oltre il 2030, che lo collocherebbe tra i volti pubblicitari più importanti del calcio mondiale. Il centrocampista del Barcellona, infatti, è ormai prossimo al rinnovo con Adidas. Si tratta di una collaborazione a lungo termine che va ben oltre una sponsorizzazione convenzionale.

𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 🏟️ pic.twitter.com/7pXGxZHIxS — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 17, 2026

Diversi marchi sportivi si sono mostrati molto interessati ad ingaggiarlo, dato che il contratto del giocatore delle Canarie scade dopo i Mondiali negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Alla fine, Adidas ha superato la concorrenza in trattative durate mesi, lavorando a stretto contatto con Leaderbrock Sports, l'agenzia del giocatore, e TQTK Studios, la sua filiale di marketing e comunicazione.

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L'accordo prevede il rinnovo del contratto tra il calciatore e l'azienda tedesca oltre il 2030. In tal caso, Pedri diventerebbe uno degli ambasciatori più pagati del settore, con guadagni annui stimati in milioni di euro. Il nuovo accordo, inoltre, arriva in un momento cruciale per il marchio tedesco che, infatti, dall'anno prossimo non fornirà più il materiale per la Nazionale della Germania.

Il rinnovo, inoltre, non si limiterà ad una semplice relazione commerciale. L'idea è di posizionare Pedri come uno dei principali volti globali del marchio, in una categoria simile ad altre giovani stelle del calcio mondiale come Lamine Yamal o Jude Bellingham , che sono già legati a contratti a lungo termine. Uno dei fattori chiave di questa operazione è l'enorme crescita dell'immagine del giocatore. Con oltre 22 milioni di follower sui social media.

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