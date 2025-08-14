Marcus Rashford all'attacco del Manchester United ai microfoni di Gary Lineker: ecco le sue parole contro i Red Devils

Giorgio Trobbiani 14 agosto - 19:15

In un'intervista ai microfoni del podcast di Gary Lineker, Marcus Rashford, nuovo calciatore del Barcellona, ha parlato così della situazione degli ultimi anni al Manchester United nei quali lui è stato uno dei protagonisti.

Marcus Rashford all'attacco del Manchester United — Marcus Rashford ha parlato così del passato recentissimo del Manchester United: "Da anni ci dicevano che eravamo in un periodo di transizione e ricostruzione, ma a quanto pare questa opera non è ancora iniziata. Bisogna essere realistici riguardo alla situazione. Abbiamo avuto così tanti allenatori, idee e strategie diverse in questi ultimi anni che, alla fine, ci ritroviamo in una terra di nessuno".

Rashford è poi sceso nel dettaglio della situazione allenatori in casa Manchester United facendo il paragone con l'epoca di Sir Alex Ferguson, storico manager dei Red Devils: "Quando c'era Ferguson, vigevano gli stessi principi non solo per la prima squadra, ma anche per l'intera accademia, ma se la la guida cambia di continuo, non puoi certo sperare di vincere il campionato". Infine, Rashford ha concluso: "Questa cosa, soprattutto da tifoso, mi amareggia".

Dopo una seconda parte di stagione da assoluto protagonista con la maglia dell'Aston Villa sia in Premier League che in Champions League, Marcus Rashford è pronto a questa nuova avventura in uno dei club più importanti del mondo, il Barcellona. La società stessa, così come i suoi fan, hanno accolto il calciatore inglese come una vera e propria superstar in Catalogna e a testimoniarlo sono anche le tantissime reazioni social e non solo che abbiamo potuto vedere nelle scorse settimane. Rashford è un classe 1997 che ha collezionato quasi 300 gettoni in Premier League mettendo a segno 89 reti e fornendo 52 assist ai suoi compagni di squadra.