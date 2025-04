Finale di Copa del Rey, il Barcellona cerca il tris contro il Real Madrid: il pronostico di DDD

Barcellona e Real Madrid si sfidano questa sera nella finalissima di Copa del Rey: quote e pronostico della sfida.

Luca Paesano Redattore 26 aprile - 13:11

In Spagna si accendono i riflettori sulla finalissima di Copa del Rey. Alle ore 22:00, Barcellona e Real Madrid si affrontano alla Cartuja di Siviglia nel grande Clasico che assegnerà il titolo nazionale. La bomba è già scoppiata, puntualissima a poche ore dal match, dopo le lamentele dei blancos per l'assegnazione di Ricardo de Burgos come arbitro del match. Non solo per qualche precedente antipatico, ma anche per le dichiarazioni del direttore di gara alla vigilia della sfida, che ha scoperto il fianco alle polemiche ammettendo di sentire molto la pressione per questa sfida.

Barcellona-Real Madrid, come arrivano le due squadre alla sfida — Il Barcellona si è ritrovato dopo qualche stagione un po' inconsistente ed è ora rilanciato verso i vertici del calcio. Primo posto in Liga a +4 dal Real Madrid, finale di Copa del Rey e semifinale di Champions League: gli azulgrana hanno motivo di credere seriamente al Triplete. Quello di stasera allora è solo il primo step, il primo traguardo da tagliare per completare il tris.

In casa blancos potremmo dire che si respira invece un'aria diversa. Il Real non sta brillando e l'avventura di Carlo Ancelotti sembra essere ormai arrivata a fine corsa. I Galacticos che avrebbero dovuto essere ancora più galattici con l'arrivo di Kylian Mbappe hanno attraversato diversi alti e bassi nel corso di questa stagione e hanno dovuto assorbire mazzate a cui non erano più abituati. Con il cammino in Champions già concluso e il campionato che sembra scivolare via, la Copa del Rey resta l'unico contentino per provare a non chiudere la stagione a mani vuote.

Barcellona-Real Madrid, i precedenti tra le due squadre — Quello di questa sera sarà il terzo Clasico della stagione per Barcellona e Real Madrid, che si affrontano nuovamente dopo il match di andata di Liga e la finale di Supercoppa di Spagna. In entrambe le occasioni, a vincere sono stati i blaugrana, e anche in modo molto netto. Prima il poker a domicilio, al Bernabeu, servito da Lewandowski e compagni; poi il 5-2 con cui i blaugrana hanno alzato il titolo sotto gli occhi degli uomini di Carlo Ancelotti. Il passivo è disastroso: il totale fa 9-2 e rende bene l'idea delle stagioni delle due squadre.

Barcellona-Real Madrid, il pronostico di DDD — Barcellona favorito secondo i pronostici dei principali siti di scommesse. La vittoria dei blaugrana si trova infatti a 2.10, mentre un successo del Real Madrid viene proposto a 3.00. Più alte le quote sul pareggio, con la X che si trova intorno al 3.80. Si prospetta una sfida con entrambe le squadre a segno, motivo per cui il Goal è in lavagna a 1.45 ed il No Goal, al contrario, sale fino a 2.70. Dando uno sguardo alle quote antepost, anche in questo caso il Barcellona è dato favorito per la vittoria del titolo: il trionfo dei blaugrana è quotato a 1.65.