Barcellona, Xavi sul mercato: “Auba e Pjanic importanti”

In particolare però Xavi si è soffermato sulla questione Aubameyang e Pjanic. Aubameyang dopo l’arrivo di Lewa sembrava essere più lontano mentre per l’ex Juve il discorso è diverso. La prima stagione in Spagna non è stata una delle più facili, trovando poco spazio e poca continuità. Ora però la situazione sembra diversa, nonostante i nuovi arrivi.