Barcelona Femení formato Clásico: 14 vittorie su 14 contro il Real Madrid. E i gol fatti…

Il Barcellona di Giraldez continua a vincere. E non è una novità, anzi. Nemmeno il Clásico contro il Real Madrid ha arrestato l'incredibile marcia delle blaugrana. Al “Estadio Olímpico Lluís Companys”, che ha ospitato per la prima volta il Clásico a tinte rosa, il Barcellona si è imposto per 5-0 senza alcune difficoltà. Primo posto blindatissimo a punteggio pieno (27 punti dopo 9 partite giocate) con un vantaggio di sei punti sulle prime inseguitrici (appunto Real Madrid e Levante UD a quota 21).

Un trionfo inappuntabile per le campionesse di Spagna e d'Europa in carica e un bilancio, in tema di Clásico, che diventa sempre più pesante per il Real Madrid. Il Barcellona, infatti, ha ottenuto con quella di ieri la quattordicesima vittoria in 14 Clásicos in tutte le competizioni (Liga F, Champions League Women, Copa de SM La Reina e Supercopa Femenina). Un dominio incontrastato. E anche alla voce gol segnati le blaugrana hanno di che festeggiare. Sono ben 57 le reti realizzate dal Barcellona in tutte le sfide contro il Real Madrid. E le Blancas ne hanno fatte solo 7...