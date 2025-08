Il Basilea allenato da Ludovic Magnin è ancora in fase di costruzione. Con l'ex tecnico del Losanna la squadra non ha fatto un pre-campionato formidabile. Delle 5 amichevoli giocate , solo 1 è stata vinta. L'unica squadra superiore affrontata è stata il Villarreal, nella gara terminata 3-3. Il campionato è iniziato nel peggiore dei modi, perdendo in casa del San Gallo per 2-1 dopo essere andato in vantaggio. La fortuna ha voluto che di tutte le principali concorrenti per il primo posto, solo lo Young Boys ha vinto.

Il Grasshoppers arriva dalla salvezza ottenuta in extremis contro l'Aarau, arrivato secondo in seconda serie svizzera. Anche per loro il campionato non è iniziato bene. In questo caso la sconfitta è sì di misura (2-3), ma casalinga contro il Lucerna. La squadra allenata da Gerald Scheiblehner è andata per due volte in vantaggio, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. La squadra di Zurigo per prepararsi al meglio per il continuo della stagione ha organizzato un'amichevole in settimana contro il Celta Vigo, persa per 0-3. Da capire se è servita per mettere minuti nelle gambe.