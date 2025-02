L'attesissimo scontro diretto della Bundesliga termina senza vincitori. È 0-0 tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco alla BayArena: la squadra di Xabi Alonso crea molto ed è più pericolosa, colpisce anche due traverse ma non riesce a far cadere il muro dei bavaresi. A sorridere è la squadra di Kompany : il Bayer mantiene il +8 in classifica e vede ora il titolo sempre più vicino.

Leverkusen-Bayern, il secondo tempo: il Bayer insiste ma non sfonda

La ripresa è subito tesa, soprattutto al minuto 52 quando tutta la BayArena reclama un calcio di rigore dopo che Nathan Tella è stato messo giù in area. I giocatori inseguono l'arbitro, ma il direttore di gara non ne vuole sapere: niente rigore, si prosegue. Al 59' è sempre protagonista Tella, che riceve palla in area dopo il corner e va vicino al vantaggio. Il pallone esce di poco sulla sinistra. Dopo un'ora di gioco il Bayern Monaco è ancora a zero tiri. Dopo i due tentativi di Tapsoba e Wirtz, la prima vera occasione per i bavaresi arriva al minuto 81' con il tiro di Goretzka che termina fuori. Ultimi assalti degli uomini di Xabi Alonso anche nel recupero, con una doppia occasione al 92'. Prima Grimaldo che raccoglie un cross morbido in area e calcia. Manuel Neuer è attento e respinge. Infine, su una palla vagante in area, Florian Wirtz non si fa pregare e va dritto al tiro. Il pallone si allarga di un soffio e termina fuori oltre il palo sinistro. Il Bayern Monaco resiste e torna in Baviera ancora sul +8.