Samuele Amato Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 19:12)

Chi dice che il calcio non può raggiungere forme più teoretiche ed ontologiche? D'altronde, sposare dei colori significa sposare anche un modo di vedere il mondo. Unire la sacra arte del pallone e il pensiero più alto spetta anche agli allenatori che diventano dei veri e propri teorici. E a tentare questa unione tra la filosofia e il ruolo di tecnico è Kasper Hjulmand, il quale sarà la nuova guida sulla panchina del Bayer Leverkusen.

Tra l'esperienza al Mainz e la guida della Danimarca — Un profilo ed un nome abbastanza sorprendenti, soprattutto da vedere nella panchina di una delle principali squadre della Bundesliga. Eppure il Bayer Leverkusen, che sente il bisogno di far iniziare un nuovo ciclo dopo quello di Xabi Alonso (oggi allenatore del Real Madrid), ha scelto proprio Kasper Hjulmand. Sarà proprio il tecnico natio di Aalborg a prendere il posto di Erik Ten Hag, esonerato dopo sole due partite in gare ufficiali.

Il danese è chiamato a invertire la preoccupante rotta iniziale intrapresa dalle Aspirine. Per Hjulmand, il Bayern Leverkusen, non è la prima esperienza nel campionato tedesco. Infatti, è stato allenatore del Mainz nella stagione 2014-15: in quell'occasione, il tecnico ha totalizzato 24 panchine con gli Zerocinque (Nullfünfer) che però non lo hanno salvato dall'esonero arrivato a febbraio 2015.

Nella sua carriera si contano anche nella Superligaen (campionato di massima serie della Danimarca) sulla panchina del Nordsjælland. Con le Tigri selvagge (De wilde tijgers), Hjulmand conquista l'unico titolo da allenatore, ovvero il campionato danese nel 2011-2012; nonché la stessa stagione in cui è diventato primo allenatore della squadra di Farum.

L'esperienza più recente e più nota è quella come commissario tecnico della Danimarca. Il nuovo allenatore del Leverkusen, infatti, ha guidato la Nazionale scandinava per quattro anni: nel 2021, è riuscito a portare la selezione danese in semifinale, dove però si è dovuta arrendere all'Inghilterra.

Bayer Leverkusen, Hjulmand: l'allenatore-filosofo — Come si legge nel comunicato ufficiale del club tedesco: "Kasper Hjulmand è il nuovo allenatore del Bayer 04 Leverkusen con un contratto fino al 30 giugno 2027, come successore di Erik ten Hag". A cui seguono anche le parole del presidente Fernando Carro: "Oltre alle sue spiccate capacità tecniche come allenatore, ci hanno colpito anche i principi di leadership. Una squadra appena formata come la nostra, capace di crescere, ha bisogno di linee guida chiare e trarrà beneficio dallo stile trasparente, comunicativo ed empatico di Kasper".

A lui spetterà quindi il compito per la ricostruzione del Leverkusen, forte anche del suo "umanismo". Infatti - come si può leggere sull'Equipe - Hjulmand è un appassionato di filosofia; in particolare della corrente dell'esistenzialismo francese tra cui Jean-Paul Sartre e Albert Camus: due figure che hanno rivoluzionato il pensiero e la letterature del Novecento. Ma il tecnico danese guarda anche in casa propria, citando anche il precursore dell'esistenzialismo: Søren Kierkegaard.

Una passione per l'esercizio del pensiero critico che ha portato Hjulmand a contestare il tanto discusso Mondiale in Qatar nel 2022, per via della scelta del Paese ospitante, su cui pende l'accusa per la violazione dei diritti umani.