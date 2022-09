Bayern, la maglia Oktoberfest debutterà fra 10 giorni contro il Bayer Leverkusen

Thomas Müller e Sadio Mané tra i testimonial scelti nel presentare la nuova maglietta che l’Adidas ha sfoggiato per il club bavarese in occasione della popolare kermesse

Davide Capano

È ufficiale, il Bayern Monaco ha presentato la nuova maglia in omaggio all’Oktoberfest, il festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera dal 1810, dal penultimo fine settimana di settembre al primo di ottobre, con un ingente consumo di birra. Il motto scelto è “Fesch zum Wiesnauftakt”, che significa “Elegante per l’inizio dell’Oktoberfest”. Tra i testimonial spiccano Thomas Müller e Sadio Mané.

Il kit di quest’anno è disponibile in un colore di base rosso scuro con un motivo a rombi molto fine che corre verticalmente sul davanti. Come nella passata stagione, spiccano in color oro il logo, gli accenti sulle maniche, le tre strisce sulle spalle e gli sponsor, stabilendo così un legame con il costume classico.

Il clou è lo speciale ricamo dorato, che si ispira alla tradizione artigianale bavarese e adorna il logo dei campioni di Germania. La tipica stella alpina dell’Oktoberfest è mostrata anche nella zona del collo. Il marchio dello sponsor di Telekom è nuovo e può essere visto per la prima volta in questo look su una t-shirt del Bayern.

La maglia è disponibile per tutti e può essere acquistata in tutti i negozi online del Bayern Monaco, di Adidas e in tutti gli store di articoli sportivi.

Il Bayern, dopo un inizio di campionato tutt’altro che positivo, debutterà con questa nuova maglietta il 30 settembre nell’ottava giornata di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen di mister Gerardo Seoane.