Non si tratta di una rivoluzione, ma di una pianificazione attenta in vista del futuro. Il Bayern Monaco , protagonista di una stagione solida e ricca di risultati positivi, sta già iniziando a programmare le prossime mosse per mantenere alto il proprio livello competitivo anche negli anni a venire.

In quest’ottica, il club bavarese ha deciso di non rinnovare il contratto del centrocampista Leon Goretzka e dell’esterno portoghese Raphaël Guerreiro , che lascerà la squadra a parametro zero al termine della stagione. L’ex Borussia Dortmundha collezionato 89 presenze e 12 reti dal suo arrivo a costo zero.

IL RINGRAZIAMENTO DEL DIRETTORE – “Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a Rapha per il tempo che ha trascorso con noi: abbiamo sempre potuto contare su di lui in campo ed è una di quelle persone che arricchiscono qualsiasi spogliatoio. Le nostre conversazioni sono state costruttive e basate sulla fiducia e sulla reciproca comprensione. Ora ci concentriamo, insieme a lui, sugli obiettivi per il resto della stagione: c’è ancora molto che vogliamo raggiungere insieme”.