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Bayern Monaco, altro addio: dopo Goretzka anche Guerriero lascerà i bavaresi a fine stagione

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Il mancato rinnovo di contratto a Guerriero e l'addio al Bayern Monaco
Giammarco Probo
Giammarco Probo

Non si tratta di una rivoluzione, ma di una pianificazione attenta in vista del futuro. Il Bayern Monaco, protagonista di una stagione solida e ricca di risultati positivi, sta già iniziando a programmare le prossime mosse per mantenere alto il proprio livello competitivo anche negli anni a venire.

In quest’ottica, il club bavarese ha deciso di non rinnovare il contratto del centrocampista Leon Goretzka e dell’esterno portoghese Raphaël Guerreiro, che lascerà la squadra a parametro zero al termine della stagione. L’ex Borussia Dortmundha collezionato 89 presenze e 12 reti dal suo arrivo a costo zero.

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Le dichiarazioni del direttore del club e il comunicato su Guerriero

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Max Eberl, direttore sportivo del club, ha voluto ringraziare pubblicamente il giocatore per il contributo offerto con la maglia bavarese all’Allianz Arena.

IL RINGRAZIAMENTO DEL DIRETTORE – “Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a Rapha per il tempo che ha trascorso con noi: abbiamo sempre potuto contare su di lui in campo ed è una di quelle persone che arricchiscono qualsiasi spogliatoio. Le nostre conversazioni sono state costruttive e basate sulla fiducia e sulla reciproca comprensione. Ora ci concentriamo, insieme a lui, sugli obiettivi per il resto della stagione: c’è ancora molto che vogliamo raggiungere insieme”.

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