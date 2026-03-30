Non si tratta di una rivoluzione, ma di una pianificazione attenta in vista del futuro. Il Bayern Monaco, protagonista di una stagione solida e ricca di risultati positivi, sta già iniziando a programmare le prossime mosse per mantenere alto il proprio livello competitivo anche negli anni a venire.
l'addio
Bayern Monaco, altro addio: dopo Goretzka anche Guerriero lascerà i bavaresi a fine stagione
In quest’ottica, il club bavarese ha deciso di non rinnovare il contratto del centrocampista Leon Goretzka e dell’esterno portoghese Raphaël Guerreiro, che lascerà la squadra a parametro zero al termine della stagione. L’ex Borussia Dortmundha collezionato 89 presenze e 12 reti dal suo arrivo a costo zero.
Le dichiarazioni del direttore del club e il comunicato su Guerriero—
Max Eberl, direttore sportivo del club, ha voluto ringraziare pubblicamente il giocatore per il contributo offerto con la maglia bavarese all’Allianz Arena.
IL RINGRAZIAMENTO DEL DIRETTORE – “Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a Rapha per il tempo che ha trascorso con noi: abbiamo sempre potuto contare su di lui in campo ed è una di quelle persone che arricchiscono qualsiasi spogliatoio. Le nostre conversazioni sono state costruttive e basate sulla fiducia e sulla reciproca comprensione. Ora ci concentriamo, insieme a lui, sugli obiettivi per il resto della stagione: c’è ancora molto che vogliamo raggiungere insieme”.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA