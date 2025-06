Bayern Monaco-Boca Juniors, dove vedere la partita in tv e streaming live

Tutte le informazioni necessarie sul dove e come seguire il match tra due squadre che hanno scritto la storia del calcio

Jacopo del Monaco 20 giugno - 10:30

Ecco dove si potrà vedere il match di tra ilBayern Monacoed il Boca Juniors, valevole per la seconda giornata del Girone C del Mondiale per Club. La partita, che si giocherà questa notte presso l'Hard Rock Stadium di Miami, inizierà quando in Italia saranno le 03:00. Nello stesso girone delle due squadre ci sono i neozelandesi dell'Auckland City ed il Benfica, che si affronteranno oggi alle ore 18:00.

Come arrivano le due squadre al match In questa stagione, il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha vinto la Bundesliga e, ad agosto, giocherà la finale della Franz Beckenbauer Supercup contro lo Stoccarda. In DFB-Pokal i bavaresi hanno terminato il loro percorso agli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen. Per quanto riguarda il cammino in Champions League, invece, c'ha pensato l'Inter ad eliminare Die Roten ai quarti. All'esordio nel Mondiale per Club, il club tedesco ha stravinto 10-0 contro l'Auckland City: hanno segnato Kingsley Coman, doppietta; Sacha Boey; Michael Olise, doppietta; Thomas Müller, doppietta anche per la leggenda bavarese; Jamal Musiala, autore di una tripletta.

Per quanto riguarda il cammino stagionale del Boca Juniors, non ha vinto il Campionato Apertura essendo stato eliminato ai quarti di finale dei Play-off per il titolo dall'Independiente. Per quanto riguarda la Coppa nazionale, i gialloblù affronteranno l'Atlético Tucumán ai sedicesimi di finale. In Copa Libertadores, invece, i peruviani dell'Alianz Lima hanno eliminato gli Xeneizes ai preliminari. Nella prima giornata del Mondiale, il Boca ha pareggiato 2-2 contro il Benfica: reti di Battaglia e Merentiel per gli Xeneizes, mentre per le Águias hanno segnato Di Maria ed Otamendi.

Probabili formazioni — Per il Bayern Monaco, non dovrebbero esserci dubbi di formazione. Per il Boca, invece, Nicolás Figal ed Ander Herrera salteranno la partita perché sono stati espulsi contro il Benfica.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Coman; Kane. All. Kompany

BOCA JUNIORS (4-4-2):Marchesin; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado, Belmonte; Zeballos, Palacios, Zenon; Merentiel. All. Russo

Bayern Monaco-Boca Juniors, dove vedere la partita — La sfida tra le due squadre che hanno scritto la storia del calcio sarà visibile esclusivamente su DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi della competizione intercontinentale sia in tv che in streaming live online per quanto riguarda smartphone, tablet e pc.