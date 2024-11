Bayern Monaco, Davies fermato alla guida della sua Lamborghini: era in stato di ebbrezza

Tre giorni appena dopo la vittoria del Bayern Monaco contro il Paris Saint-Germain, Alphonso Davies è finito sotto i riflettori, ma questa volta per ragioni decisamente meno entusiasmanti. Giovedì notte, intorno alle 2:15, il difensore canadese è stato fermato dalla polizia nel centro di Monaco di Baviera mentre era al volante della sua lussuosa Lamborghini Urus, un bolide da 216.000 euro. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno avvertito un forte odore di alcol e deciso di sottoporlo a un test del sangue: il risultato ha confermato un tasso alcolemico di 0,6 grammi per litro, superando il limite legale di 0,5 per i conducenti esperti in Germania.