Bayern Monaco, il figlio di Marcelo obiettivo di mercato

Il ragazzo ha 15 anni e sta già facendo parlare di sé. Per questo motivo, il club tedesco lo sta puntando per iniziare a costruire la squadra per il futuro.

Nell'ultima sosta delle Nazionali, Enzo Alves, figlio di Marcelo, ha giocato con la Spagna U17 e, entrando dalla panchina in occasione del match contro i pari età dell' Austria , ha segnato prima un gol di testa e poi ha fornito un assist di tacco ad un compagno di squadra, permettendo agli spagnoli di pareggiare. Tutto questo, sotto gli occhi del padre e dell'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti . Pochi giorni fa, il ragazzo si è messo in mostra anche nel Derby tra le selezioni U19 dei Blancos e dell' Atlético Madrid , servendo di tacco l'assist che ha deciso il match.

Il talento del figlio di Marcelo non è passato inosservato alle big d'Europa. Come riportato dal quotidiano spagnolo Don Balón, infatti, Bayer Monaco e Psg hanno messo nel mirino il ragazzo, contattandolo ed offrendogli un assegno in bianco. Ma sembra che queste voci rimarranno tali, visto che il giovane Enzo vuole fare la storia del Real Madrid così come fece il padre.