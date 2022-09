Bayern Monaco, hacker brasiliano trova una falla sul sito ufficiale

Il club omaggia il ragazzo con una maglietta

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

Daniel Martins, uno degli hacker più famosi del globo, ha trovato una falla sistemica nel sito del Bayern Monaco. Ghost - così viene chiamato il brasiliano sul web - è riuscito a scovare questo errore in grado di far scappare in giro per la rete dei dati molto sensibili.

Il ragazzo brasiliano è un tifosissimo dei bavaresi

A Globo Esporte ha voluto raccontare il tutto, svelando anche la sorpresa che gli è stata riservata dalla compagine tedesca: "Poiché è un club che ammiro molto e poiché faccio quello che faccio, ho deciso di esplorare il sito per aiutare in qualche modo. Ho trovato una vulnerabilità di 'divulgazione delle informazioni', una sorta di fuga di informazioni causata da una cattiva configurazione. In pratica succede quando un sito rivela involontariamente informazioni riservate dei suoi utenti. A seconda del contesto, i siti possono lasciare ogni tipo di informazione alla mercé di un potenziale intruso".

Il momento chiave: "Appena ho trovato il difetto, all'alba, ho fatto una segnalazione e l'ho inviata. Ci hanno messo un po' a correggere e non mi hanno nemmeno risposto subito. Ma un giornalista mi ha aiutato a mettermi in contatto con loro, con successo. Hanno corretto e, per ringraziarmi, mi hanno inviato una maglia autografata da Thomas Müller".