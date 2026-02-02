Il presidente onorario del club punta il dito contro l'entourage del difensore francese, accusando i procuratori di ostacolare la trattativa nonostante la volontà del giocatore di restare in Baviera.

Danilo Loda 2 febbraio - 12:54

Il clima in casa Bayern Monaco si fa incandescente, e questa volta il campo non c'entra. A far tremare le mura di Sabener Strasse è la situazione contrattuale di Dayot Upamecano, il cui accordo con i giganti bavaresi scadrà il prossimo giugno. Nonostante il difensore sia ormai un pilastro della difesa di Vincent Kompany, il rinnovo sta diventando una vera e propria telenovela, scatenando l'ira dei vertici societari.

L’affondo di Uli Hoeness: "Sono sconvolto" — A rompere il silenzio è stato Uli Hoeness, figura storica e presidente onorario del club, che in un’intervista rilasciata a Kicker ha usato toni durissimi. Hoeness non ha criticato il calciatore, verso il quale nutre profonda stima, ma ha rivolto un attacco frontale ai suoi agenti.

"Sarei estremamente felice se Dayot decidesse di rimanere, so che lui e la sua famiglia sono molto felici a Monaco", ha dichiarato il dirigente. Tuttavia, il tono è cambiato bruscamente quando il discorso si è spostato sulla gestione della trattativa: "Temo che i suoi agenti faranno di tutto per convincerlo ad andarsene. Sono sconvolto da questo comportamento". Parole che lasciano trapelare una frustrazione profonda per un braccio di ferro che rischia di portare via a parametro zero uno dei migliori centrali d'Europa.

Upamecano: tra l'amore per Monaco e le sirene delle big — La situazione è paradossale. Da un lato, le indiscrezioni suggeriscono che le trattative tra il club e il giocatore procedano bene. il Bayern avrebbe messo sul piatto un importante aumento di stipendio, pronti a inserire il ventisettenne francese tra i "paperoni" della squadra. Upamecano, arrivato nel 2021 dal Lipsia, a Monaco si sente a casa. E i numeri di questa stagione (26 presenze e 9 clean sheet) confermano la sua centralità nel progetto tecnico.

Dall'altro lato, però, l'ombra delle grandi d'Europa si fa sempre più ingombrante. Sembra che Real Madrid, Paris Saint-Germain e Liverpool sono alla finestra, pronte ad approfittare dello stallo. È proprio questo interesse internazionale, secondo Hoeness, ad alimentare le pretese e le strategie dell'entourage del giocatore. Secondo il dirigente, il giocatore starebbe prendendo tempo per valutare tutte le opzioni economiche sul tavolo.

Una missione diplomatica per evitare l’addio — Il Bayern non ha intenzione di restare a guardare mentre il controllo delle trattative scivola via. Hoeness ha infatti annunciato che prenderà in mano la situazione personalmente, programmando un colloquio faccia a faccia con il difensore nei prossimi giorni. L'obiettivo è chiaro: scavalcare le manovre dei procuratori e fare leva sul legame affettivo che unisce Upamecano alla città e alla maglia.

In un calcio dove il potere degli agenti è sempre più determinante, il Bayern prova a giocare la carta dell'appartenenza. Resta da capire se il faccia a faccia tra il "grande vecchio" della dirigenza bavarese e il centrale francese basterà a sbloccare l'impasse o se il futuro di Upamecano sarà lontano dalla Bundesliga.