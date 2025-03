Bayern Monaco, stagione finita per Davies: infortunio al crociato

Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Bayer Monaco, per questo finale di stagione e per il Mondiale per Club che si giocherà in estate, dovrà fare a meno di un pezzo importante della propria rosa. Si tratta di Alphonso Davies, il quale ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore. Di conseguenza, la sua stagione è finita e dovrà stare lontano dal rettangolo di gioco almeno per 6 mesi.