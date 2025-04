L'Inter affronta il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League: il pronostico della sfida.

L’Inter torna in campo domani sera per i quarti di finale di Champions League. La formazione nerazzurra sarà ospite del Bayern Monaco all’Allianz Arena, in una sfida che non può che mandare la mente alla storia finale del 2010. Non sarà affatto una sfida semplice per la formazione di Simone Inzaghi, che tuttavia si troverà di fronte un Bayern dilaniato dagli infortuni.

Bayern Monaco-Inter, il percorso delle due squadre in Champions — È stato un po’ sottotono il cammino del Bayern Monaco nella prima parte della competizione. Con 15 punti e il dodicesimo posto in classifica, la squadra di Vincent Kompany è dovuta passare necessariamente per i play off prima di poter accedere alla fase ad eliminazione. Agli spareggi i bavaresi hanno superato non senza qualche difficoltà il Celtic, vincendo 1-2 in Scozia e pareggiando solamente al 94’ la sfida di ritorno. Agli ottavi è stato poi il turno del derby tedesco con il Bayer Leverkusen, che il Bayern ha battuto con un netto 5-0 tra andata e ritorno.

Cammino quasi perfetto per l’Inter, che ha invece concluso il maxi girone al quarto posto con 19 punti conquistati in 8 partite. 6 vittorie, un pareggio ed una sconfitta per i nerazzurri, che hanno anche la miglior difesa del torneo. Agli ottavi di finale, la formazione di Simone Inzaghi se l’è vista con il Feyenoord, che poco prima aveva eliminato i cugini rossoneri. Successo tutto sommato agevole per l’Inter, che dopo lo 0-2 dell’andata ha vinto anche il ritorno per 2-1.

Bayern Monaco-Inter, analisi e pronostico della sfida — All’Allianz Arena ci si attende una sfida frizzante tra due grandi squadre. Il Bayern Monaco è favorito nei pronostici dei principali siti di scommesse, con l’1 che si trova a 1.95. La vittoria dell’Inter è data invece a 3.75, mentre è proposto a quota 3.50 il pareggio. Perfettamente equilibrati i valori di Over e Under, che si trovano entrambi nel palinsesto a 1.85. Invece, il Goal si trova a 1.70, con il No Goal che viene offerto a 2.00.

Il Bayern si presenta alla sfida con una lista lunghissima di indisponibili e questo potrebbe essere un fattore. Secondo noi, si può puntare sulla combo X primo tempo o X finale, prevedendo appunto un match molto equilibrato. Saranno comunque i bavaresi a provare a fare la partita, ma l’Inter tenterà sicuramente di lasciare il segno se avrà occasione. Interessante la combo Multigol 1-3 casa + Multigol 1-2 ospite a 2.20. A nostro avviso, si può anche dare fiducia ai nerazzurri: la combo X2 + under4,5 si trova a 1.90. Con le enormi difficoltà che avrà il Bayern in difesa, potrebbe valere la pena puntare su Lautaro Martinez marcatore, che si trova a 3.50.