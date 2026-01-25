Alle 15:30 del 24 gennaio 2026 è accaduto un evento inaspettato. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera la squadra di casa ha sfidato il mediocre Augsburg. Considerando il percorso da schiacciasassi dei ragazzi di Vincent Kompany, il risultato sembrava ormai definito ancora prima che la partita cominciasse. Il Bayern Monaco, prima del match di ieri, aveva vinto 16 partite con soli 2 pareggi. Una vera e propria macchina inarrestabile considerando i 72 gol fatti (il secondo miglior attacco, cioè il Francoforte, è fermo a 39) e i soli 16 subiti. A capo della cooperativa offensiva ci sono Kane a 21 reti (25 g+A) e Olise con i suoi 14 assist (24 G+A). Tuttavia, il calcio spesso ci ricorda quanto aleatorio e magico possa essere il risultato di una sfida decisa prima di iniziare.