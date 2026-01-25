Alle 15:30 del 24 gennaio 2026 è accaduto un evento inaspettato. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera la squadra di casa ha sfidato il mediocre Augsburg. Considerando il percorso da schiacciasassi dei ragazzi di Vincent Kompany, il risultato sembrava ormai definito ancora prima che la partita cominciasse. Il Bayern Monaco, prima del match di ieri, aveva vinto 16 partite con soli 2 pareggi. Una vera e propria macchina inarrestabile considerando i 72 gol fatti (il secondo miglior attacco, cioè il Francoforte, è fermo a 39) e i soli 16 subiti. A capo della cooperativa offensiva ci sono Kane a 21 reti (25 g+A) e Olise con i suoi 14 assist (24 G+A). Tuttavia, il calcio spesso ci ricorda quanto aleatorio e magico possa essere il risultato di una sfida decisa prima di iniziare.
IL CROLLO
Bayern Monaco ko e fine dell’imbattibilità: restano 8 squadre ancora invincibili in Europa
La prima partita persa dal Bayern Monaco—
Dato che il match si inseriva fra i due ultimi turni di Champions (nonostante una top 8 praticamente certa), il tecnico belga ne ha approfittato per fare qualche cambio. Al 39enne Neuer viene così concesso un turno di riposo, mandando in campo il giovane Urbig. Anche il polivalente Joshua Kimmich è partito dalla panchina. Nel 1T la sfida sembrava andare nella direzione prevista grazie alla rete del terzino Hiroki Ito in occasione di un calcio d'angolo. Tuttavia, a pochi secondi dal termine della prima frazione di gioco ecco che c'è stata una prima avvisaglia di pericolo con la traversa colpita da Fellhauer.
Nel 2T la partita si è completamente ribaltata durante l'ultimo quarto d'ora. Al 75' Urbig dimostra tutta la sua inesperienza uscendo a vuoto sugli sviluppi di un corner, portando al pareggio di Chaves. 5 minuti dopo ecco che accade l'imponderabile. Giannoulis arriva sul fondo dopo un'ottima triangolazione in fascia e crossa per il cutback improvviso di Massengo. La partita è così terminata per 1-2 in favore dell'Augsburg, che porta a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. I bavaresi conservano comunque un vantaggio di 8 punti sul Dortmund secondo, ma perdono l'imbattibilità in Bundesliga.
Le "imbattibili 8"—
Dopo il crollo del Bayern Monaco sono rimaste solo 8 squadre europee a non aver mai perso nel proprio campionato. In Portogallo troviamo il celebre Porto di Farioli (17 V, 1 P) e il Benfica di Mourinho (12 V, 6 P). Mentre fra i campionati europei minori figurano: La Fiorita (10 V, 7 P) e Tre Fiori (13 V, 3 P) a San Marino, Ki Klaksvik (23 V, 4 P) nelle Isole Faroe, Vardar (13 V, 4 P) in Macedonia del Nord, Slavia Praga (13 V, 6 P) in Repubblica Ceca e Fenerbahçe (12 V, 6 P) in Turchia.
