L'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Werder Brema

Sergio Pace Redattore 6 febbraio - 18:05

Il match tra Bayern Monaco e Werder Brema, anticipo della ventunesima giornata di Bundesliga, è in programma venerdì 7 febbraio alle 20:30 all'Allianz Arena. I bavaresi sono in vetta alla classifica con 51 punti e sono reduci da sei vittorie di fila in campionato. La formazione biancoverde di Ole Werner occupa l'ottava posizione a quota 30 punti, alla pari di Borussia Moenchengladbach e Friburgo.

Il Werder nell'ultimo turno di campionato ha battuto di misura 1-0 il Mainz chiudendo il match in 9 uomini (doppio giallo nel finale di gara per Niklas Stark per perdita di tempo e Marco Friedl per proteste). Una vittoria che ha messo fine ad una serie negativa di quattro partite senza i tre punti (2 pareggi e 2 sconfitte).

Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany. Ecco le sue dichiarazioni: "La sfida con il Werder Brema come prova generale in vista del Celtic in Champions? Sono sicuramente due partite diverse in termini di impostazione e approccio. Noi siamo concentrati solo sul Werder Brema. Possiamo vincere solo una partita, ed è quella di domani contro il Brema. Questa partita ha la priorità assoluta. Sono molto bravi fuori casa. Non ci sono partite facili in Bundesliga."

Bayern Monaco-Werder Brema, le parole in conferenza stampa di Kompany alla vigilia del match — Kompany ha poi risposto alle recenti critiche piovute per i parecchi gol subiti dalla sua squadra: "La mia priorità sono i ragazzi. Sono molto aperto alla comunicazione con tutti, parliamo molto. Si tratta sempre di calcio e posso parlarne giorno e notte. Cosa intendo fare per subire meno gol? Il 4-0 contro l'Holstein Kiel è diverso, eravamo in vantaggio di quattro gol al 54'. In altre partite magari il risultato è molto serrato. Bisogna sempre tenere a mente che l'intera stagione è importante, ogni fase, ogni momento. Si deve quindi massimizzare il nostro successo. Ma siamo umani, non siamo perfetti. Dobbiamo sempre cercare di migliorare ciò che non va così bene.

Abbiamo subito gol di recente. Non è facile essere sempre perfetti, ma questo è il nostro obiettivo. Ci misuriamo sempre con noi stessi. Abbiamo anche avuto un periodo con sette partite senza subire gol. Il miglior record in Bundesliga in nove anni? Sono coerente. Quando vengono segnalate cose negative, resto calmo. Lo stesso vale per le cose positive. È un obiettivo quello di migliorare i risultati ottenuti negli ultimi anni. La concentrazione è molto alta. Ciò che il club ha realizzato negli ultimi anni è incredibile, è unico in Europa. Mantengo sempre la calma e voglio sempre continuare così, il più a lungo e il più lontano possibile".

La partenza di Tel e i playoff Champions — Kompany ha poi detto la sua sulla partenza in prestito di Mathys Tel in direzione Tottenham: "In ogni situazione dobbiamo essere onesti e comunicativi con i giocatori. Noi lo siamo sempre stati. Abbiamo discusso di tutto con i giocatori, anche a lungo termine e dell'aspetto umano, che è importante per la loro crescita. Detto questo, alla fine bisogna prendere una decisione. Non ci concentriamo sulle voci che provengono dall'esterno. Vogliamo solo ciò che è giusto per il club".

L'allenatore del Bayern Monaco conclude sulle novità in squadra e sui playoff di Champions League contro il Celtic: "Sembra tutto a posto. Spero che la domanda sul perché qualcuno non stia giocando venga posta più spesso. Ciò significherà che avremo una squadra al completo. Ora abbiamo una squadra abbondante dal punto di vista numerico e in forma in allenamento. Non vedo l'ora che arrivino le partite perché i ragazzi sono in forma.

A parte Alphonso Davies, non abbiamo grandi assenze. Abbiamo due giocatori con piccoli raffreddori, dovremo ancora aspettare e vedere. Fondamentalmente, la squadra è in forma. Leon Goretzka è tornato. I playoff in Champions? Non sono uno che si spaventa. Voglio affrontare le sfide. Anche i tifosi non vedranno l'ora di queste partite. Siamo sempre felici se possiamo giocare a calcio."