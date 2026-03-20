Dopo il passaggio del turno in Champions League contro l'Atalanta di Palladino, in casa Bayern Monaco la pausa internazionale che scatterà lunedì si preannuncia come uno dei momenti più delicati della stagione. Con le nazionali il rischio infortuni è più alto e il tecnico Kompany sa che ogni problema fisico potrebbe compromettere la fase cruciale della stagione.
Bundesliga
Bayern Monaco, Kompany: “Un anno fa tanti infortuni, stavolta sarà diverso”
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Le dichiarazioni di Vincent Kompany—
LE PAROLE DEL TECNICO BELGA SUGLI EVENTUALI INFORTUNI -"L’anno scorso abbiamo perso diversi titolari contro l’Inter, con assenze pesanti come Davies e Upamecano. Quest’anno le condizioni sono diverse: molte partite sono amichevoli e gli allenatori non intendono rischiare troppo. Questo ci dà fiducia".
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Le parole sul talentoso Musiala—
IL GIUDIZIO SU JAMAL MUSIALA - "Dovrebbe essere pronto per i Mondiali. Non vogliamo mettergli pressione, ma stiamo seguendo un processo graduale".
SULL'ATTENZIONE DELLA SOCIETÀ - "Capisco le loro ansie. L’anno scorso eravamo sotto pressione con partite competitive e quasi nessun controllo sulle assenze dei giocatori. Quest’anno la situazione è diversa. Ci sono più amichevoli e molti allenatori hanno già deciso di non far giocare due partite consecutive i calciatori. Questo cambia tutto. Spero che tutto proceda bene per noi".
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