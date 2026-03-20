Il tema infortuni è diventato uno di quelli più dibattuti: così l'allenatore belga ha parlato della delicata situazione dell'anno scorso

Dopo il passaggio del turno in Champions League contro l'Atalanta di Palladino , in casa Bayern Monaco la pausa internazionale che scatterà lunedì si preannuncia come uno dei momenti più delicati della stagione. Con le nazionali il rischio infortuni è più alto e il tecnico Kompany sa che ogni problema fisico potrebbe compromettere la fase cruciale della stagione.

LE PAROLE DEL TECNICO BELGA SUGLI EVENTUALI INFORTUNI - "L’anno scorso abbiamo perso diversi titolari contro l’Inter, con assenze pesanti come Davies e Upamecano. Quest’anno le condizioni sono diverse: molte partite sono amichevoli e gli allenatori non intendono rischiare troppo. Questo ci dà fiducia".

SULL'ATTENZIONE DELLA SOCIETÀ - "Capisco le loro ansie. L’anno scorso eravamo sotto pressione con partite competitive e quasi nessun controllo sulle assenze dei giocatori. Quest’anno la situazione è diversa. Ci sono più amichevoli e molti allenatori hanno già deciso di non far giocare due partite consecutive i calciatori. Questo cambia tutto. Spero che tutto proceda bene per noi".