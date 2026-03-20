derbyderbyderby calcio estero Bayern Monaco, Kompany: “Un anno fa tanti infortuni, stavolta sarà diverso”

Bundesliga

Bayern Monaco, Kompany: “Un anno fa tanti infortuni, stavolta sarà diverso”

Bayern Monaco, Kompany: “Un anno fa tanti infortuni, stavolta sarà diverso” - immagine 1
Il tema infortuni è diventato uno di quelli più dibattuti: così l'allenatore belga ha parlato della delicata situazione dell'anno scorso
Giammarco Probo
Giammarco Probo

Dopo il passaggio del turno in Champions League contro l'Atalanta di Palladino, in casa Bayern Monaco la pausa internazionale che scatterà lunedì si preannuncia come uno dei momenti più delicati della stagione. Con le nazionali il rischio infortuni è più alto e il tecnico Kompany  sa che ogni problema fisico potrebbe compromettere la fase cruciale della stagione.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

  • Guarda il calcio in streaming registrandoti su Sisal

  • Scopri dove vedere le partite di oggi su Goldbet

  • Segui il calcio e lo sport in diretta su Lottomatica

    • Bayern Monaco, Kompany: “Un anno fa tanti infortuni, stavolta sarà diverso”- immagine 2
    Vincent Kompany, allenatore Bayern Munich (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

    Le dichiarazioni di Vincent Kompany

    —  

    LE PAROLE DEL TECNICO BELGA SUGLI EVENTUALI INFORTUNI -"L’anno scorso abbiamo perso diversi titolari contro l’Inter, con assenze pesanti come Davies e Upamecano. Quest’anno le condizioni sono diverse: molte partite sono amichevoli e gli allenatori non intendono rischiare troppo. Questo ci dà fiducia". 

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    Live Streaming
    Live Streaming

    Le parole sul talentoso Musiala

    —  

    IL GIUDIZIO SU JAMAL MUSIALA - "Dovrebbe essere pronto per i Mondiali. Non vogliamo mettergli pressione, ma stiamo seguendo un processo graduale".

    SULL'ATTENZIONE DELLA SOCIETÀ - "Capisco le loro ansie. L’anno scorso eravamo sotto pressione con partite competitive e quasi nessun controllo sulle assenze dei giocatori. Quest’anno la situazione è diversa. Ci sono più amichevoli e molti allenatori hanno già deciso di non far giocare due partite consecutive i calciatori. Questo cambia tutto. Spero che tutto proceda bene per noi".

    Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

  • Guarda il calcio in streaming registrandoti su Sisal

  • Scopri dove vedere le partite di oggi su Goldbet

  • Segui il calcio e lo sport in diretta su Lottomatica

    • Leggi anche
    Calzini spaiati e inclusione: la splendida iniziativa del Leganés per la giornata della sindrome...
    Luis Enrique su PSG-Liverpool: “Noi favoriti? Sono contento ma non ci serve a...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA