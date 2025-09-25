Bayern Monaco-Werder Brema, si apre così la 5ª giornata: il pronostico

Torna la Bundesliga. I campioni di Germania ospita i Werderaner all’Allianz Arena, gara valevole per la 5ª giornata

Domenico Ciccarelli 25 settembre - 14:44

Il weekend della Bundesliga apre con un match molto appetibile. Nel 5º turno del massima competizione tedesca, all’Allianz Arena di Monaco, va in scena la sfida tra il Bayern Monaco di Vincent Kompany e il Werder Brema guidato da Horst Steffen. Sarà la 131ª volta nella storia che le due formazioni si daranno battaglia: nei due precedenti, l’ago della bilancia pende tutto dalla parte dei Roten grazie alle 74 vittorie ottenute, mentre i Werderaner hanno trionfato 30 volte. Solo 26 sono i pareggi.

Bayern Monaco-Werder Brema: come arrivano le due squadre alla sfida dell’Allianz Arena — Da quando è iniziata la nuova stagione il Bayern Monaco conosce solo un termine: vincere. La formazione di Vincent Kompany, infatti, tra coppa, campionato e UEFA Champions League, ha sempre trovato la via del successo: i Roten hanno ottenuto sette vittorie nelle prime sette partite stagionali disputate. L’ultima con uno schiacciante 4-1 rifilato alla PreZero Arena contro l'Hoffenheim di Christian Ilzer.

Abbastanza diverso il percorso svolto dal Werder Brema: la formazione di Horst Steffen nelle prime quattro giornate di Bundesliga ha raccolto solo 4 punti ed è, momentaneamente, ferma alla 14esima posizione in classifica. Due sconfitte, un pareggio ed una vittoria, con una difesa che barcolla… 10 sono le reti subite in quest’inizio stagione. La sfida dell’Allianz Arena con il Bayern Monaco si preannuncia molto difficile.

Bayern Monaco-Werder Brema: le probabili formazioni — Vincent Kompany non dovrebbe cambiare assetto tattico e dovrebbe proporre il solito 4-2-3-1: il Bayern Monaco si affida ad Harry Kane. L’attaccante inglese è una forma smagliante, e da quando è incominciato la stagione ha messo a referto già 14 reti. Il Werder Brema non dovrebbe optare per nessuno stravolgimento: Horst Steffen sarebbe pronto a schierare in campo gli stessi undici visti nella recente sconfitta per 3-0 con il Friburgo.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Boey, Tah, Kim Min-Jae, Laimer; Goretzka, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. All: Vincent Kompany.

Werder Brema (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu; Lynen, Stage; Puertas, Schmid, Njinmah; Grüll. All: Horst Steffen.

Il pronostico — La sfida dell’Allianz Arena non dovrebbe avere alcune sorprese. È vero, il calcio è imprevedibile, ma in questo caso il risultato pare già avere un destino delineato. Il successo del Werder Brema è addirittura a quota 20.00, il pareggio è quotato a 11.00. Per, appunto, i bookmakers la vittoria del Bayern Monaco è più che probabile, e la danno a 1.07. Per arrotondare la posta è consigliabile optare per 1 + OVER 3.5: è quotato a 1.50.