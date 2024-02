Bayern, Tuchel rialza la testa: “Non molleremo in campionato e nemmeno in Champions”

Momento buio al Bayern. Mourinho è sulla porta di Sabenerstrasse, ma alla vigilia della trasferta sul campo del Bochum prova Tuchel a rialzare la testa...

Thomas Tuchel è appena apparso in sala stampa prima che il Bayern Monaco affronti il ​​Bochum domani in Bundesliga. Il tecnico ha smentito in conferenza stampa di aver affermato dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen che "i giocatori del Bayern non erano abbastanza bravi". L'allenatore ha detto che non lo farebbe mai e ha ribadito che lui è con la squadra.

Non si molla...

Il tecnico tedesco ha valutato le critiche ricevute in questo periodo, situazioni particolari della squadra bavarese e altre questioni: "Per noi mollare non è un'opzione, non succederà né in corsa per lo scudetto né in Champions League".

Sul suo futuro: "Normalmente ho l'abitudine di non leggere affatto i giornali, nemmeno né quelli belli né quelli brutti. So che gli amici e la famiglia sono più colpiti. Non mi tocca così tanto come voi magari potete pensare", ha detto l'allenatore.

