Belgio: Courtois verso il ritorno in nazionale, Casteels lascia per protesta

Il portiere del Real Madrid è pronto a tornare dopo quasi due anni di assenza. E il collega si arrabbia con la Federazione

Alessandro Stella 9 marzo 2025 (modifica il 9 marzo 2025 | 16:49)

Dopo quasi due anni dall'ultima apparizione, sembra praticamente certo il ritorno di Thibaut Courtois nella nazionale del Belgio. La notizia ha suscitato molte polemiche e il collega Koen Casteels, diventato portiere titolare dei Diables Rouges dopo Courtois, ha annunciato per protesta l'addio alla selezione belga. "Voglio annunciare ufficialmente che da oggi non sarò più a disposizione della Nazionale. Innanzitutto trovo un po' strano che Thibaut Courtois possa decidere da solo se può tornare", ha spiegato Casteels durante un'intervista rilasciata al podcast MidMid di Play Sports. L'estremo difensore belga, in forza agli arabi dell'Al-Qadisiya a livello di club, se l'è presa principalmente con la federazione: "Trovo molto strano che la federazione faccia dietrofront in questo modo, stendendogli il tappeto rosso e accogliendolo a braccia aperte, quando l'azione è rimasta la stessa e nulla è cambiato. La mia decisione non è tanto verso Thibaut, ma soprattutto verso la federazione. Non corrisponde ai valori e agli standard che ho su cosa dovrebbe essere uno sport di squadra o un'organizzazione sportiva"

Deze week niet enkel een grote naam, maar ook groot nieuws in de MIDMID-studio: Koen Casteels kondigt zijn afscheid bij de Rode Duivels aan! 😮

Bekijk het hele gesprek met Koen om 11u op Play Sports 1 of vanaf 16u via het YouTube-kanaal en de podcastkanalen van Play Sports! 📺… pic.twitter.com/2qFuVfRU93

— Play Sports (@playsports) March 9, 2025

Courtois e la nazionale: dalla lite con Modesto al ritorno con Rudi Garcia — La storia tra Courtois e il Belgio si è spesso sviluppata tra alti e basi. Nonostante il portiere del Real Madrid sia sempre stato uno dei giocatori più rappresentativi del Belgio, il suo rapporto con lo spogliatoio ha avuto parecchi momenti negativi. Prima il grande gelo dal 2013 con Kevin De Bruyne. Infatti l'allora fidanzata del centrocampista del Manchester City ha avuto un relazione sentimentale parallela proprio con Courtois. Poi, anni dopo, nel giugno 2023 il portiere ha litigato con il Ct del Belgio, Domenico Modesto, dopo che quest'ultimo aveva assegnato la fascia di capitano a Romelu Lukaku. In seguito all'alterco Courtois non è più stato convocato in nazionale. E il suo posto è stato spesso occupato proprio da Casteels. Ma ora il nuovo allenatore del Belgio, Rudi Garcia, sembra intenzionato a richiamare l'estremo difensore del Real Madrid. "Probabilmente la federazione pensava che fosse passato abbastanza tempo", -ha aggiunto Casteels. "Sono in grado di dimostrare che non è così e che ci sono molti giocatori che la pensano come me"

La risposta della Federazione belga a Casteels: "Prendiamo atto, ma siamo sorpresi" — La Royal Belgian FA ha preso atto della decisione di Casteels, ma il direttore sportivo Vincent Mannaert ha espresso la sua sorpresa: "Koen mi ha chiamato stamattina dopo la sua apparizione al podcast Mid-Mid per farmi sapere che aveva annunciato lì il ritiro dal calcio internazionale. Per me, tuttavia, è stata in parte una sorpresa, poiché avevo avuto un ultimo contatto positivo con lui dopo che Guy Martens era stato nominato allenatore dei portieri ad interim. Ma ho pienamente rispettato la sua decisione, soprattutto ora che mi ha fatto sapere che è in un'altra fase della sua carriera e vuole concentrarsi completamente sul suo club in Arabia Saudita, a cui auguro ogni successo".