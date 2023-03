Belgio, finisce 2-2 il derby del Limburgo: dopo i murales notturni dei tifosi del Genk…

Il derby del Limburgo tra St. Truiden e Genk non ha portato a un vincitore. La capolista Genk è andata in vantaggio due volte grazie a Samatta, ma Konaté e Bruno hanno segnato due volte il gol del pareggio.

La scritta in vernice blu "3600" (il codice postale di Genk) e "Genk primo club del Limburgo"

Il Saint Truiden ha reagito all'atto di vandalismo con una dichiarazione: "Siamo fan dei murales, ma i murales dei nostri giocatori sono molto più belli. Grazie al reparto manutenzione e alla polizia per aver agito rapidamente. Una sana rivalità appartiene a un derby, no atti di vandalismo. Facciamo in modo che sia una festa popolare domenica".