Belgio, polemiche per il recupero del derby dello Zwanze: “Mancanza di rispetto”

Monta l'ira della tifoseria organizzata del RWD Molenbeek per l'orario del derby contro l'Union Saint-Gilloise rinviato al 28 settembre...

Sergio Pace Redattore

Dopo 50 anni dall'ultima volta in Belgio è tornato il derby tra l'RWD Molenbeek e il Royale Union Saint-Gilloise. Il match, valevole per la quinta giornata della Pro League belga, era originariamente in programma lo scorso 26 agosto. Il "derby dello Zwanze" è stato rinviato però per permettere all'Union di concentrarsi al meglio per il match di ritorno dei playoff di Europa League contro gli svizzeri del Lugano.

E ora monta la polemica in casa Molenbeek

La scelta di riprogrammare il tanto atteso "derby dello Zwanze" giovedì 28 settembre alle 18:30 ha suscitato l'ira degli Ultras RWD: "Sono passati 50 anni da quando il derby contro l'Union è stato giocato in prima divisione. Giocare questa partita di giovedì alle 18.30 è una decisione sconcertante e non mostra alcun rispetto per i tifosi e per il club che ospita la partita".

Tanti i motivi tirati in ballo. In primis l'orario lavorativo renderebbe complicato ai tifosi l'accesso all'Edmond Machtens Stadium di Bruxells, con buona pace delle finanze del club. Gli ultras del Molenbeek chiedono dunque a gran voca di modificare l'orario del derby: "Se l'orario della partita non verrà modificato entro il 28 settembre, la federazione dei tifosi boicotterà semplicemente la partita e verranno intraprese azioni in tutta Bruxelles".

