Belo Horizonte, fedeltà e risparmio: i due club rivali nel derby si tendono la mano

Atlético Mineiro e Cruzeiro, le due rivali del derby di Belo Horizonte, lanciano, insieme, una delle più grandi azioni di marketing nella storia del calcio mondiale. L'idea è promuovere una relazione tra rivali per una causa sociale.

Redazione DDD

Atlético Mineiro e Cruzeiro hanno formalizzato, in una steakhouse a Belo Horizonte, una partnership con la società Zé Delivery che andrà a beneficio dei tifosi. I membri dei programmi fedeltà potranno guadagnare il 50% del canone mensile in cashback per gli acquisti via app.

Programma sociale: i tifosi risparmiano e i club guadagnano...

Il movimento, chiamato "Cashback TorZÉdor", cerca di incoraggiare l'adesione ai programmi fedeltà dei due club e di aumentare la crescita delle entrate per i due club del Minas Gerais. La campagna prevede che i membri dei programmi Galo na Veia dell'Atlético e Sócio 5 Estrelas del Cruzeiro guadagneranno il 50% della loro quota mensile in coupon fino a 10 reais brasiliani da utilizzare per gli acquisti presso Zé Delivery ogni mese. Cioè, coloro che pagano 60 reais nel piano guadagnano 30 reais, divisi in tre coupon da 10 reais per acquistare bevande e cibo.

Il vantaggio si applica a tutti i piani, indipendentemente dal luogo di residenza, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti. "Ha un impatto diretto sul flusso di cassa del club. Più soci, più liquidità ha il club, più può investire sui giocatori, oltre a fornire esperienze esclusive ai tifosi", afferma Leandro Figueiredo, direttore di Galo. "La partnership con Zé Delivery consente ai tifosi di aumentare la percezione del valore e del beneficio. Rimanendo attivo, può godere di vantaggi che vanno ben oltre l'importo pagato mensilmente al programma. Oltre a risparmiare, aiutano il team a essere più competitivo", ha aggiunto.

Alexandre Cobra, segretario generale del Cruzeiro, sottolinea i vantaggi: "Siamo sempre alla ricerca di vantaggi per i nuovi tifosi, una contropartita per i tifosi che tanto investono nel nostro club. Questa partnership consente ai tifosi di risparmiare e di essere utili al club, anche quando non sono allo stadio", ha concluso Alexandre Cobra.

Fernando Mazzarolo, direttore di Zé Delivery, vede la partnership come fondamentale per i club: "Il calcio brasiliano sta vivendo uno dei grandi momenti della sua storia, con finali elettrizzanti e un pubblico record negli stadi. Sappiamo che i programmi tifoso-partner sono fondamentali per il reddito dei club, quindi vogliamo dare un beneficio concreto e aiutare a far crescere le entrate delle squadre", ha commentato.