Belo Horizonte, il Cruzeiro vince il derby e cambia il nome dell’arena rivale: lo stadio dei popcorn…

Il Cruzeiro non ha evitato le provocazioni di rito dopo la seconda vittoria consecutiva nel derby mineiro di Belo Horizonte contro l'Atlético Mineiro, la seconda in casa dei rivali, la MRV Arena. Molto deluso Felipão Scolari: “Non abbiamo giocato la partita che volevamo” L'allenatore dell'Atlético Mineiro dice che, come i tifosi, tutti nel club sono delusi dalla sconfitta per 2-0 contro il Cruzeiro.