Bene il derby di Siviglia in Messico e ok anche le sfide spagnole in Usa: 100mila spettatori!

Molto bene le presenze del pubblico sulle tribune degli stadi in Messico e negli Stati Uniti, secondo la Liga spagnola. La stessa Liga ha organizzato amichevoli estive in Messico, a Guadalajara e Monterrey, e ha chiuso il suo tour a San Francisco con due partite giocate all'Oracle Park, sede dei Giants di baseball della MLB.

"Questa prima edizione del LALIGA Summer Tour ci serve per verificare la passione con cui vengono vissute le partite dei nostri club fuori dalla Spagna e come base per le prossime edizioni che si giocheranno", ha dichiarato Boris Gartner, CEO della Liga North America. "È un'azione chiave per dimostrare e rafforzare l'espansione internazionale della Liga, sia in Messico che negli Stati Uniti, che rappresentano due territori strategici per la maggior parte dei club spagnoli", ha aggiunto.