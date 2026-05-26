Reduce dalla fine della sua esperienza con il Manchester City, Bernado Silva si prepara per la spedizione del suo Portogallo al Mondiale ormai alle porte, il suo terzo con la maglia della Seleção das Quinas. Nel frattempo, l'ormai ex Citizens ha rilasciato a DAZN un'intervista dove ha parlato dell'evoluzione del settore giovanile del Benfica, ricordando un periodo in cui il club faticava a sfornare talenti e come la sua generazione sia riuscita a cambiare questo paradigma.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Benfica, Bernardo Silva e la svolta dei giovani talenti: "Ecco dove hanno sbagliato"

Bernardo Silva : "The question is Pep, everyone wants to know, who are you talking to here?



Guardiola : "No answer." 😂 pic.twitter.com/qkt1TfoZXg — zksrzkshmr (@zksrzkshmr) May 25, 2026

Se lo dice uno come Bernardo Silva allora bisogna solo crederci. Dal ritiro del suo Portogallo, che tra pochi giorni partirà per il Mondiale 2026, il centrocampista exha parlato di come il calcio portoghese per un periodo di tempo si sia trovato a corto di giovani talenti, la principale materia prima per il futuro del calcio. Nei suoi anni al, dove ha disputato una sola partita, il classe '94 ha avuto modo di vivere personalmente questa esperienza tanto da raccontarla ai microfoni di DAZN.

Il nazionale portoghese ha esordito sottolineando che, per diversi anni, c'è stata una diffusa diffidenza nei confronti dei giocatori cresciuti nel settore giovanile del Benfica. "L'accademia giovanile del Benfica ha attraversato una fase difficile per molti anni, non riuscendo a produrre giocatori. È nata una diffidenza, secondo la quale i giocatori dell'accademia non erano efficaci, non erano utili", ha spiegato.

LONDRA, INGHILTERRA - 16 MAGGIO: Bernardo Silva del Manchester City festeggia con il trofeo della Emirates FA Cup dopo la vittoria della sua squadra nella finale di Emirates FA Cup tra Chelsea e Manchester City il 16 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

Secondo il classe '94 , il punto di svolta è arrivato quando il club del da Luz ha permesso a diversi membri della sua generazione di andarsene, i quali avrebbero poi raggiunto il successo altrove. "Quando hanno commesso l'errore di lasciare andare tutta la nostra generazione, che poi ha avuto molto successo, è stato un campanello d'allarme: 'Un attimo, forse il settore giovanile del Benfica è davvero utile dopotutto'", ha affermato.

Il centrocampista ha indicato alcuni nomi come chiari esempi di questo cambiamento di mentalità. "La generazione successiva alla nostra è già in piena attività. Se guardiamo, ad esempio, a João Félix , Renato Sanches, Gonçalo Guedes , questi sono solo alcuni esempi, e ce ne sono molti altri. Più avanti ne arriveranno ancora di più. Forse la nostra generazione è servita un po' a risvegliarci".

Bernardo Silva e la generazione con cui è cresciuto

ha anche ricordato che, al momento della sua partenza dal Portogallo, i suoi principali rivali erano un passo avanti in termini di sviluppo dei giovani. "

Lo Sporting

è sempre riuscito a lanciare e far crescere i giocatori. Anche i

l Porto, anche se

non con la stessa frequenza dello

Sporting

. Invece

il Benfica

si è fermato a pensare: 'Aspetta un attimo, il giocatore del settore giovanile, forse qui abbiamo un altro metodo per raggiungere il successo in prima squadra' e penso che sia stata una cosa positiva", ha sottolineato.

Nel continuo della sua intervista,

Da una prospettiva più personale, il giocatore ha rievocato la generazione con cui è cresciuto. Tra i vari nomi, ha evidenziato João Cancelo, con cui ha condiviso sette anni di allenamento al Benfica, oltre ad altri colleghi e avversari che hanno segnato la sua carriera. "Penso a Cancelo, che ha la mia età e con cui ho trascorso sette anni al Benfica, e poi ad altri colleghi come Fábio Cardoso, che ora è finito al Porto, o Bruno Varela, ma anche rivali come Bruno Fernandes o Palhinha. Horta, un grande amico, che ha lasciato il Benfica e ora sta avendo una carriera spettacolare al Braga, e altri esempi", ha elencato.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365