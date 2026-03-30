L'attaccante argentino è stato nuovamente accostato ai Millonarios, ma la sua clausola è un grande ostacolo

Mattia Celio Redattore 30 marzo - 14:59

Dopo il famoso caso con l'attaccante del Real Madrid Vinicius, Gianluca Prestianni torna nuovamente al centro dell'attenzione, questa volta però per una "semplice" questione di calciomercato. Secondo diversi media argentini, l'attaccante potrebbe lasciare il Benfica nella prossima estate per fare ritorno in patria, in Argentina, destinazione River Plate. Di seguito la situazione.

Benfica, possibile addio di Prestianni in estate: River Plate fortemente interessato all'attaccante — Gianluca Prestiannipotrebbe tornare in patria la prossima estate. Come riporta il quotidiano A Bola, l'attaccante del Benfica sarebbe finito, di nuovo, nel mirino del River Plate. In questa stagione il giovane attaccante non ha brillato, appena 2 reti in 34 partite, e l'unico momento in cui ha fatto davvero parlare di se è stato per il caso di razzismo nei confronti di Vinicius lo scorso febbraio.

Nonostante lo score poco esaltante, il Benficanon è disposto a fare sconti. Già lo scorso dicembre i Millonarios avevano fatto un tentativo per acquistare il classe 2006 ma i lusitani non hanno nemmeno voluto intavolare una trattativa. Gli argentini avevano offerto 800.000 euro per un prestito e un'opzione di acquisto di 50 milioni. Proposta immediatamente bocciata dalla squadra di Mourinho.

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L'attaccante, che ha un contratto fino al 2029 e una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, è diventato uno dei giocatori più utilizzati dallo Special One negli ultimi due mesi, motivo per cui intavolare una trattativa con le Aquile non sarà molto facile anche perché il ritorno dell'attaccante in Argentina, anche in prestito, non è mai stata un'opzione allettante per il club di Manuel Rui Costa.