Domani sera, il Benfica affronterà il Nizza in occasione dei preliminari di Champions League. Quando si parla della squadra portoghese, non si può non pensare ai grandi talenti della propria cantera. Dopo averli lanciati nel calcio professionistico, molti di questi finiscono nel mirino dei top club europei che, per loro, sono disposti a spendere cifre fuori dal normale. Ecco, quindi, alcuni talenti delle Aguias venduti a caro prezzo.
Una cantera costosa
Benfica, una fabbrica di talenti che si trasformano in oro: i più costosi
Benfica, i talenti della cantera ceduti per cifre monstre
Da diversi anni, il Benfica vanta di uno dei settori giovanili migliori al mondo. Da qualche anno a questa parte, il club di Lisbona ha lanciato giovani talenti della propria cantera che, in seguito, ha venduto guadagnando un importante gruzzoletto di soldi. Il primo, nonché il più costoso, è Joao Felix: attaccante classe 1999, in patria era considerato un talento puro e l'Atletico Madrid, per lui, ha speso ben 126 milioni di euro, che ne fanno il quinto acquisto più costoso nella storia del calcio. Tuttavia, non ha saputo confermarsi e di recente, dopo aver giocato per Chelsea, Barcellona e Milan, ha firmato per l'Al-Nassr. In difesa, le Aguias hanno fatto esordire Ruben Dias che, nel 2020, è stato ceduto al Manchester City per 71.6 milioni. In questi anni, il classe 1997 ha vinto tutto coi Citizens, diventando anche uno dei migliori difensori centrali al mondo.
Adesso si passa a due calciatori portoghesi che sono stati venduti allo stesso club: il Paris Saint-Germain. Stiamo parlando di Gonçalo Ramos, attaccante classe 2001, e di Joao Neves, centrocampista classe 2004. Il club francese ha preso l'attaccante nell'estate del 2023 in prestito, per poi acquistarlo a gennaio dello scorso anno spendendo 65 milioni. Il giovane centrocampista, invece, è arrivato a Parigi lo scorso anno per circa 70 milioni e ha già conquistato una maglia da titolare, formando un trio incredibile col connazionale Vitinha e l'ex Napoli Fabian Ruiz. Parlando di portieri, invece, è passato per il settore giovanile del Benfica anche Ederson, che nel 2015 ha ricomprato per mezzo milione dal Rio Ave. Due anni dopo, le Aguias hanno ceduto il classe 1993 al City per 40 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA