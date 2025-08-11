Benfica, una fabbrica di talenti che si trasformano in oro: i più costosi

Benfica, i talenti della cantera ceduti per cifre monstre

Da diversi anni, il Benfica vanta di uno dei settori giovanili migliori al mondo. Da qualche anno a questa parte, il club di Lisbona ha lanciato giovani talenti della propria cantera che, in seguito, ha venduto guadagnando un importante gruzzoletto di soldi. Il primo, nonché il più costoso, è Joao Felix: attaccante classe 1999, in patria era considerato un talento puro e l'Atletico Madrid, per lui, ha speso ben 126 milioni di euro, che ne fanno il quinto acquisto più costoso nella storia del calcio. Tuttavia, non ha saputo confermarsi e di recente, dopo aver giocato per Chelsea, Barcellona e Milan, ha firmato per l'Al-Nassr. In difesa, le Aguias hanno fatto esordire Ruben Dias che, nel 2020, è stato ceduto al Manchester City per 71.6 milioni. In questi anni, il classe 1997 ha vinto tutto coi Citizens, diventando anche uno dei migliori difensori centrali al mondo.