Benfica-Porto, il derby della VAR-gogna per tifosi e giocatori biancorossi

La rete annullata a Pizzi nei minuti di recupero ha fatto andare su tutte le furie il popolo del Benfica. Sui social particolarmente arrabbiati anche i giocatori Grimaldo e Otamendi...

Emanuele Landi

Il Clasico in Portogallo finisce in parità ma le polemiche non terminano. L'1-1 tra Benfica e Porto, dello Stadio da Luz, permetterà nel prossimo turno allo Sporting Lisbona di avere il primo match point per la vittoria del campionato. Il problema del derby, però, non dipende dal risultato in sé ma da un atteggiamento ancora ostile nei confronti delle Aquile. Il goal annullato nel finale (Causa Var) ha scatenato l'ira dei giocatori del Benfica che sui social hanno usato le parole "Vergogna" e "Sempre lo stesso".

I due goal splendidi di Everton al 23' per il vantaggio dei padroni di casa e il pari di Uribe al 75' per i Dragoes non hanno avuto il giusto risalto per via delle polemiche finali. Pizzi, infatti, al termine di una lunga azione al 90+1' aveva realizzato il goal partita per il Benfica. Una posizione, però, millimetrica (di spalla) di fuorigioco ha invalidato tutto e sui social è montata la rabbia di tifosi e giocatori. I più scatenati? Grimaldo e Otamendi.

Una delle sfide più attese in Portogallo, quindi, non ha deluso le attese. Della serie "Ogni mondo è paese", però, va registrato che anche i tifosi del Benfica, violando le norme Anti-Covid, hanno voluto incitare la squadra prima dell'arrivo allo stadio. Everton, migliore in campo, ha dichiarato a fine partite di come la sua squadra meritasse la vittoria. Il match ha, poi, avuto un esito non sperato dal popolo delle Aquile.