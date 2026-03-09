Uno degli incontri andati di scena nella giornata di ieri è stato quello tra il Benfica di José Mourinho ed il Porto di Francesco Farioli. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 25 della Primeira Liga, ovvero la massima competizione portoghese. Presso l'Estadio Da Luz di Lisbona, O Clássico ha trovato la sua conclusione sul risultato di 2-2. Dopo l'iniziale doppio vantaggio dei Dragões con Froholdt al 10' e Pietuszewski al 40', le Águias hanno pareggiato nel secondo tempo con Schjelderup e Barreiro. Tra l'altro, negli ultimi minuti di gioco c'è spazio anche per Mourinho, il quale ha rimediato un cartellino rosso e, dopo la partita, si è sfogato.