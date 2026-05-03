Il Benfica sceglie una forma di protesta forte e visibile, assegnando simbolicamente il premio di “uomo partita” all’arbitro, un gesto che va oltre la semplice ironia e diventa una presa di posizione chiara contro la direzione di gara, ritenuta determinante nell’andamento del match.

Non è una battuta, è un messaggio costruito per essere visto e capito, in un contesto già carico di tensione in cui ogni episodio arbitrale pesa e può risultare decisivo. Il club non usa mezze misure, espone il proprio dissenso in modo diretto e lo fa pubblicamente, trasformando un gesto simbolico in una critica aperta.

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Faro, Portogallo – 17 dicembre 2025: il presidente del SL Benfica, Rui Costa, prima della partita di Taça de Portugal 2025/2026 tra SC Farense e SL Benfica allo stadio Estádio de São Luís, il 17 dicembre 2025 a Faro, Portogallo. (Foto di Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images tramite Getty Images)

Rui Costa duro: “Nessuno ha il diritto di decidere i campionati”

A dare ancora più forza alla protesta è l’intervento del presidente Rui Costa, che attacca frontalmente la gestione arbitrale con dichiarazioni, rilasciate ai media portoghesi, molto nette. “Nessuno ha il diritto di decidere i campionati”, afferma, sottolineando come determinate decisioni possano influire direttamente sugli equilibri della competizione. Poi entra ancora più nel dettaglio del momento vissuto dal club: “Ci sono stati episodi che non possiamo accettare, il Benfica merita rispetto”, ribadendo la linea della società e il senso di frustrazione per quanto accaduto.

E ancora: “Non possiamo restare in silenzio davanti a situazioni che si ripetono, il calcio deve essere deciso in campo”, una frase che allarga il discorso oltre la singola partita e lo porta su un piano più generale.

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Clima teso e campionato sotto pressione

Le parole di Rui Costa, unite al gesto simbolico del club, aumentano inevitabilmente la tensione attorno al campionato, perché arrivano in un momento in cui i giochi sono ormai decisi e ogni episodio viene letto con un peso ancora maggiore. Il Benfica sceglie di esporsi senza filtri, mette pressione sul sistema e chiede maggiore equilibrio, mentre il dibattito si sposta rapidamente dal campo alle decisioni arbitrali e alla loro interpretazione, alimentando una polemica che va oltre la singola partita.

Il contesto rende tutto ancora più delicato, perché la Primeira Liga ha ormai un verdetto chiaro, con il Porto già campione a quota 85 punti, mentre il Benfica è secondo a 76 e lo Sporting terzo a 73 con una partita ancora da giocare, una situazione che chiude la corsa al titolo ma lascia aperte tensioni e discussioni su come si è arrivati a questo epilogo. Non è solo una polemica isolata, è un segnale forte in una fase finale della stagione in cui il titolo è stato assegnato, ma le polemiche restano vive, perché quando il margine tra le squadre è stato comunque significativo, ogni episodio contestato finisce per alimentare dubbi e recriminazioni.

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