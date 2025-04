Benfica schiacciasassi e proiettato verso il titolo: l’analisi del match contro il Porto

L'ago della bilancia pende in favore del Benfica, ma il Porto può giocarsi un importante jolly.

Il campionato portoghese delizierà questo weekend con uno dei match più appassionanti che può regalare: quello che vede fronteggiarsi Porto e Benfica. La Primeira Liga, come quasi sempre accade, si ritrova ancora senza un vero padrone e ci sono i Big Three a contendersela, tra cui le due squadre citate e lo Sporting Cp. Quest'ultima, insieme al Benfica, occupa la prima posizione con 65 punti in 27 partite, mentre appena sotto c'è il Porto a quota 56, gli stessi punti collezionati dal Braga. La partita si giocherà domenica alle 21.30 all'Estadio Do Dragão.

Il momento di forma di Porto e Benfica — La formazione di Anselmi è reduce da una convincente vittoria strappata sul campo dell'Estoril Praia, ma negli ultimi cinque match ha collezionato "solo" tre vittorie. Queste, unite ad un pareggio, sommano 10 punti ottenuti con una perfetta media di due punti a partita. Un risultato di tutto rispetto, se non fosse che le avversarie stanno viaggiando a velocità supersonica, il che rende non pienamente apprezzabile questo trend. A fermare l'avanzata del Porto è stato proprio il sorprendente Braga, che è riuscita a tenere il vantaggio nonostante abbia affrontato parte della partita con un uomo in meno.

il Benfica, invece, come riportato anche nei paragrafi precedenti, sta mettendo a ferro e fuoco il campionato portoghese grazie a risultati da urlo, che l'hanno ad agguantare lo Sporting al primo posto. Grazie alle sei vittorie di fila, in cui sono stati totalizzati addirittura 16 gol, adesso la squadra di Bruno Lage ha concrete possibilità di strappare il titolo di campione di Portogallo. Molto probabilmente il momento più caldo della stagione arriverà nella prima settimana di maggio, dato che in quel periodo è calendarizzata la sfida proprio tra queste due squadre. Dunque per entrambi i club sarà fondamentale presentarsi tra un mese nel migliore dei modi possibili, anche perché saremmo agli sgoccioli della stagione, che ci introdurrà al Mondiale per Club.

Il pronostico della sfida — Il Benfica gode di un momento di forma superlativo grazie soprattutto ad un incredibile capacità offensiva. L'ago della bilancia, stavolta, pende in loro favore, ma il Porto giova di uno dei calciatori più talentuosi del panorama calcistico europeo: lo spagnolo Samu Omorodion, che ha collezionato 15 gol quest'anno nel campionato portoghese.

Il ventenne, tra l'altro, ha già dimostrato di essere decisivo nei big match e ha anche punito proprio il Benfica nel match d'andata. In quell'occasione, però, la formazione di Lage s'è imposta con un netto 4-1. Pertanto, suggeriamo un risultato simile nella teoria ma non nella sostanza: ci immaginiamo una partita in cui entrambe le squadre segneranno e dove probabilmente il Benfica avrà la meglio, ma forse non con un vantaggio così netto.

