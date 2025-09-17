Benjamin Mendy riparte dalla Polonia: ha firmato con il Pogon Szczecin

Nuova avventura per Benjamin Mendy, che dopo aver rescisso il contratto con lo Zurigo al termine della scorsa stagione ripartirà dalla Polonia. Il terzino sinistro, 31 anni, ha firmato un biennale con il Pogon Szczecin, attualmente al nono posto con 10 punti conquistato nelle prime 8 partite di Ekstraklasa.
Dopo esser stato assolto dalle accuse di stupro e violenza sessuale che avevano momentaneamente interrotto la sua carriera proprio nel periodo migliore, Benjamin Mendy sta provando lentamente a ripartite, anche se, almeno fin qui, con scarsi risultati. Il terzino sinistro era tornato in campo nel 2023 con il Lorient, ma in un anno e mezzo in Francia ha collezionato solamente 15 apparizioni.
Nel febbraio del 2025 ha deciso di separarsi dal club francese per trasferirsi in Svizzera, allo Zurigo. Anche qui, però, la sua avventura non è andata nel migliore dei modi. Solamente 8 presenze, scarsa condizione fisica, atteggiamento svogliato e talvolta indisponente: tutte ragioni che, messe insieme, hanno portato a luglio ad una nuova rescissione contrattuale. Dopo aver trascorso gli ultimi 3 mesi da svincolato, Mendy ha finalmente trovato una nuova squadra. Il terzino francese, campione del mondo nel 2018, ha firmato per il Pogon Szczecin, in Polonia.
