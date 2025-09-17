Benjamin Mendy riparte dalla Polonia: ha firmato con il Pogon Szczecin

Benjamin Mendy è un nuovo giocatore del Pogon Szczecin

Dopo esser stato assolto dalle accuse di stupro e violenza sessuale che avevano momentaneamente interrotto la sua carriera proprio nel periodo migliore, Benjamin Mendy sta provando lentamente a ripartite, anche se, almeno fin qui, con scarsi risultati. Il terzino sinistro era tornato in campo nel 2023 con il Lorient, ma in un anno e mezzo in Francia ha collezionato solamente 15 apparizioni.