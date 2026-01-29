derbyderbyderby calcio estero Benzema-Al Ittihad, aria di divorzio. Il rinnovo non soddisfa il francese

Arabia Saudita

Benzema-Al Ittihad, aria di divorzio. Il rinnovo non soddisfa il francese

Benzema-Al Ittihad, aria di divorzio. Il rinnovo non soddisfa il francese - immagine 1
L'ex Real Madrid ha ritenuto l'ultima offerta un insulto e per ora la sua permanenza con i gialloneri è in forte dubbio
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

L'avventura di Karim Benzema all'Al Ittihad potrebbe concludersi prima del previsto. Secondo quanto riportato da L’Équipe e Foot Mercato, l'ex giocatore del Real Madrid avrebbe rifiutato l'ultima proposta di rinnovo da parte del club arabo ritenuta addirittura "un insulto". Come ricordiamo, il contratto con le Tigri scade il prossimo 30 giugno e, almeno dopo l'ultima proposta, le strade tra il francese e i gialloneri sembrano destinate a dividersi.

Benzema-Al Ittihad, aria di divorzio. Il rinnovo non soddisfa il francese- immagine 2
JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 15 SETTEMBRE: Karim Benzema dell'Al Ittihad controlla la palla durante la partita della Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Wehda allo stadio King Abduallah Sport City il 15 settembre 2024 a Jeddah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Benzema, il francese rifiuta la proposta di rinnovo: "Mi vogliono gratis"

—  

Dopo 3 anni Karim Benzemae l'Al Ittihad potrebbe prendere strade opposte. Il francese e capitano delle Tigri non è rimasto soddisfatto dell'ultima proposta di rinnovo offerta dal club arabo che, anzi, ha definito un vero e proprio insulto alla sua immagine. L'ex Real Madrid, infatti, ha dichiarato che il club "vuole che rimanga gratis". Non certo le migliori condizioni per uno che ha dato tanto al mondo del calcio.

Rispetto al calciomercato europeo, in Arabia Saudita non è il club a decidere direttamente il contratto del campione francese, bensì la Lega. Karim Benzema, come ricordiamo, è approdato all'Al Ittihad nell'estate del 2023 a titolo gratuito e al momento il suo score è di 56 reti in 85 presenze. Con le Tigri, inoltre, il francese ha conquistato il campionato saudita nel 2024.

Nonostante il numero 9 sembri lontano dal rinnovare il contratto, in scadenza il prossimo giugno, il direttore sportivo Ramon Planes guarda la situazione con ottimismo: "È motivato a restare, ha visto che si tratta di un progetto serio con buoni giocatori e vuole giocare ancora diversi anni". La dirigenza ha ancora tempo per convincere il Pallone d'Oro 2022 a continuare la sua avventura con i gialloneri altrimenti alla fine "ognuno per la sua strada".

Leggi anche
Psg, Luis Enrique: “La scelta di Safonov? Non ho problemi a fare rotazioni. Su...
Real Madrid, continua il periodo nero: dopo la vittoria del Benfica Florentino è sceso negli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA