L'ex Real Madrid ha ritenuto l'ultima offerta un insulto e per ora la sua permanenza con i gialloneri è in forte dubbio

Mattia Celio Redattore 29 gennaio - 17:00

L'avventura di Karim Benzema all'Al Ittihad potrebbe concludersi prima del previsto. Secondo quanto riportato da L’Équipe e Foot Mercato, l'ex giocatore del Real Madrid avrebbe rifiutato l'ultima proposta di rinnovo da parte del club arabo ritenuta addirittura "un insulto". Come ricordiamo, il contratto con le Tigri scade il prossimo 30 giugno e, almeno dopo l'ultima proposta, le strade tra il francese e i gialloneri sembrano destinate a dividersi.

Benzema, il francese rifiuta la proposta di rinnovo: "Mi vogliono gratis" — Dopo 3 anni Karim Benzemae l'Al Ittihad potrebbe prendere strade opposte. Il francese e capitano delle Tigri non è rimasto soddisfatto dell'ultima proposta di rinnovo offerta dal club arabo che, anzi, ha definito un vero e proprio insulto alla sua immagine. L'ex Real Madrid, infatti, ha dichiarato che il club "vuole che rimanga gratis". Non certo le migliori condizioni per uno che ha dato tanto al mondo del calcio.

Rispetto al calciomercato europeo, in Arabia Saudita non è il club a decidere direttamente il contratto del campione francese, bensì la Lega. Karim Benzema, come ricordiamo, è approdato all'Al Ittihad nell'estate del 2023 a titolo gratuito e al momento il suo score è di 56 reti in 85 presenze. Con le Tigri, inoltre, il francese ha conquistato il campionato saudita nel 2024.

Nonostante il numero 9 sembri lontano dal rinnovare il contratto, in scadenza il prossimo giugno, il direttore sportivo Ramon Planes guarda la situazione con ottimismo: "È motivato a restare, ha visto che si tratta di un progetto serio con buoni giocatori e vuole giocare ancora diversi anni". La dirigenza ha ancora tempo per convincere il Pallone d'Oro 2022 a continuare la sua avventura con i gialloneri altrimenti alla fine "ognuno per la sua strada".