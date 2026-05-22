Bernardo Silva rompe il silenzio sul proprio futuro e lascia aperti scenari importantissimi in vista della prossima estate. Il centrocampista portoghese, destinato a lasciare il Manchester City dopo tanti anni pieni di successi, ha parlato chiaramente della sua situazione spiegando di voler risolvere tutto prima dell’inizio del prossimo Mondiale. “Non so ancora dove andrò”, ha dichiarato Bernardo Silva. “Ma voglio definire il mio futuro prima del Mondiale”. Una frase che conferma come il giocatore sia ormai vicino a una scelta definitiva sul prossimo capitolo della sua carriera.

Nel corso dell’intervista concessa a Canal 11 e rilanciata da Marca, il portoghese ha spiegato di voler arrivare alla competizione con la mente completamente libera. “Voglio iniziare il Mondiale concentrato solo sulla Nazionale”, ha raccontato. “È una competizione troppo importante per pensare ad altro”. Parole molto chiare che fanno capire come la decisione sul suo futuro potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Dopo anni straordinari con il Manchester City, Bernardo Silva sembra ormai pronto per una nuova esperienza. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato a diversi top club europei tra cui Barcellona, Atletico Madrid e anche alcune squadre italiane. Il giocatore però, almeno per il momento, non ha voluto sbilanciarsi. “Vedremo cosa succederà”, ha spiegato il portoghese. “Ci sono varie possibilità, ma non ho ancora preso una decisione definitiva”.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 06 APRILE: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, interagisce con Bernardo Silva del Manchester City durante la partita di Premier League tra Manchester United e Manchester City all’Old Trafford il 6 aprile 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Il Manchester City si prepara all’addio di uno dei suoi simboli

L’impressione sempre più forte è che il ciclo di Bernardo Silva al Manchester City sia arrivato alla conclusione naturale. Il portoghese è stato uno dei protagonisti assoluti dell’era Guardiola, diventando negli anni uno dei giocatori più importanti e rappresentativi del club inglese grazie alla sua qualità tecnica, alla sua intelligenza tattica e alla capacità di essere decisivo nelle partite più importanti. Durante la sua esperienza in Inghilterra il centrocampista ha conquistato praticamente tutto, diventando uno dei simboli del dominio del City sia in Premier League sia in Europa. Proprio per questo motivo un suo eventuale addio rappresenterebbe la fine di un ciclo storico per il club inglese. Non a caso nelle ultime settimane diverse società europee hanno iniziato a muoversi concretamente per capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Atletico Madrid starebbe spingendo molto per convincere il giocatore, mentre il Barcellona continua a monitorare la situazione nonostante le difficoltà economiche. Sullo sfondo restano vive anche alcune ipotesi italiane, con la Juventus che avrebbe raccolto informazioni sul portoghese negli ultimi mesi. Bernardo Silva però sembra intenzionato a prendersi ancora qualche giorno prima della scelta finale.

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Bernardo Silva pensa solo al Mondiale con il Portogallo

Al di là delle voci di mercato, nelle parole del portoghese emerge soprattutto una priorità molto chiara: il Mondiale con il. Bernardo Silva vuole infatti arrivare alla competizione senza distrazioni e con il proprio futuro già definito. “”, ha spiegato il centrocampista. “”.

Il giocatore sa perfettamente che il prossimo Mondiale potrebbe rappresentare una delle ultime grandi occasioni della sua carriera con la nazionale portoghese. Per questo motivo vuole evitare qualsiasi situazione di incertezza durante il torneo. Una mentalità che conferma ancora una volta tutta la professionalità di uno dei centrocampisti più apprezzati del calcio europeo. La sensazione è che il futuro di Bernardo Silva verrà deciso molto presto. E quando arriverà la scelta definitiva, inevitabilmente, potrebbe diventare uno dei movimenti più importanti dell’intero mercato internazionale.

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