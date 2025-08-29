La società turca solleva dall'incarico il tecnico islandese dopo l’eliminazione ai preliminari di Conference League contro il Losanna

Eugenio D'Antonio 29 agosto - 10:35

Non è durato neanche un anno l’avventura di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Besiktas. L’ex allenatore del Manchester United, arrivato a Istanbul a inizio 2025 tra grandi aspettative, è stato sollevato dall’incarico dopo l’inaspettata eliminazione nei play-off di Conference League contro il Losanna. Una decisione shock che scuote il calcio turco e lascia il club alla ricerca immediata di un sostituto.

Il ko europeo che ha fatto traboccare il vaso — La sconfitta casalinga per 1-0 contro il modesto Losanna è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nonostante un bilancio tutto sommato positivo in campionato (15 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte in 29 partite), l'eliminazione prematura dalle coppe europee ha compromesso in modo decisivo il futuro del tecnico norvegese. Dopo un vertice d'urgenza del consiglio di amministrazione, il presidente Serdal Adali ha annunciato la rescissione consensuale del contratto, ringraziando Solskjaer per il lavoro svolto.

L’eliminazione non è stata soltanto un colpo sportivo, ma anche un duro colpo economico: niente Conference League significa meno visibilità e meno introiti per il club, che punta a restare stabilmente nell’élite del calcio europeo.

Besiktas, caccia al sostituto: spunta Nuri Sahin — Mentre Solskjaer lascia Istanbul con un bilancio amaro, il Besiktas si muove già sul mercato degli allenatori. Secondo indiscrezioni, tra i candidati più accreditati ci sarebbe Nuri Sahin, ex centrocampista del Borussia Dortmund e attuale tecnico emergente molto apprezzato in Turchia.

Per il club bianconero è tempo di voltare pagina in fretta. La Super Lig è appena iniziata e i tifosi, delusi dall’ennesima disfatta europea, pretendono una scossa immediata. La panchina del Besiktas brucia, e le due squadre di Istanbul, Fenerbahce e Galatasaray, si sono rafforzate moltissimo in questa sessione di mercato. Il futuro è da scrivere il più presto possibile.